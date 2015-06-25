天威集团发行的另一中票持有人要求加速中票到期

路透上海6月25日 - 中国保定天威集团中票(11天威MTN1)主承销商建设银行(601939.SS)(0939.HK)周四公布持有人会议决议，要求11天威MTN1提前加速到期，并要求天威集团及相关方向持有人公开2012年8月至2014年12月期间所有资产股权交易相关文件。

刊登在中国货币网的持有人会议决议并称，将推选律师事务所处理相关事项，并对天威集团及其相关方采取民事诉讼。

此前天威集团所发中票(11天威MTN2)在4月21日未能如期付息，成为银行间市场首个国企违约案例。该中票为天威集团在2011年发行，期限五年，票面利率5.70%，应付利息金额为8,550万元。

而11天威MTN1在今年2月如期付息。该期债发行总额10亿元，票面利率5.85%，将于2016年2月24日到期。

5月份11天威MTN2曾召开持有人会议，要求该期中票加速到期，以及追加天威集团母公司兵装集团对该期中票提供无条件担保等。

会议决议提请交易商协会暂停兵装集团及其子公司发行全部债务融资工具；将天威集团此次违约行为反馈其他监管部门，包括但不限于发改委、国资委、银监会、证监会。同时对天威集团此次违约行为进行公开谴责。

保定天威集团成立于1995年，是以生产电力变压器为主导产品的大型电力装备制造企业集团，其前身为保定变压器厂，始建于1958年，2008年成为中国兵器装备集团公司成员企业。(完)

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(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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