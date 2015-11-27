中国今年地方债已发行约3.69万亿元 接近完成全年计划

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海11月27日 - 路透统计数据显示，截至周五，中国今年地方政府债累计发行规模约3.69万亿元人民币，而2015年置换和新增额度为3.8万亿元，今年地方债发行已接近尾声。
今年财政部先后下达三批共3.2万亿元的地方债置换额度，加上新增一般地方债及专项地方债分别为5,000亿元和1,000亿元，合计3.8万亿元；此外今年还有1,714亿元财政部代发地方债到期兑付。
路透统计显示，自5月18日江苏省打响地方债发行头炮后，半年多来地方债发行总额为36,856.7717亿元。
按发行方式分布，公开招标的地方债发行规模达29,067.4414亿元，占比近八成，其中一般债22,399.2541亿元，专项债6,668.1873亿元；定向发行方式为7,789.3303亿元，占21%。
在利率走势上，今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或高于下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。
公开招标的一般债中，截至目前利率较下限加点最大值出现在11月9日，内蒙古七年和10年品种较下限上浮45个bp。
公开招标的专项债中，8月7日招标的辽宁10年专项债未招满，利率高至上限，较下限上浮52个bp。这是逾四年来地方债发行首现流标，也是截至目前以来今年唯一一次流标。
另外，内蒙古11月9日招标的三和五年期一般和专项地方债，利率虽较下限仅上浮41和44个bp，但已高至投标区间上限，创今年地方债公开招标以来利率上浮幅度新高(除流标外)；此后在11月19日招标的吉林五年期一般地方债利率也落于区间上限。
从定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-11%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。
其中陕西省11月发行的定向债利率则较下限上浮20%，为定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以7月2日大连市定向发行的10年一般和专项债的69个bp为最大。(完)
(发稿 边竞; 审校 李宏薇/林高丽)
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