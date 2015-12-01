路透调查：中国债市年末调整风险加大 牛市收官待看明年

路透上海12月1日（作者 徐永） - 汤森路透中国固定收益市场展望2015年第12期的参与机构预期，央行12月维持基准利率不变，但降准预期仍然较高；本月银行间资金利率预期上涨，同时债券收益率全面看涨，年末债市调整风险加大。

中国经济结构调整增速换档，需求侧刺激转向供给侧改革，积极财政政策和稳健货币政策持续，市场出清和经济转型并行，惟年末IPO、资本流动等利空因素较多，令本月债市收益率预期全面上涨，同时降准预期提高，债牛收官明年再战。

年末外围经济体货币政策分化：美元指数劲升，美联储12月大概率加息；欧洲央行则料扩大指标存款负利率幅度并加大宽松力度；日本央行货币政策边际效应虽趋弱，但经济持续萎靡，宽松加码无力逆转。叠加地区政治紧张形势，全球金融市场年末动荡或难免。

调查结果显示，93%的参与机构认为，央行12月会维持一年期存款基准利率在1.5%；但未来三个月至明年2月份，预期基准利率会继续下降的比例为33%，在2015年已降息五次的基础上，明年市场仍有继续降息预期。

另外，近五成的机构预期12月大型存款类机构法定存款准备金率会降至17.5%以下；未来三个月，预期该准备金率会下调的比例达到八成，均较上期提高，显示降准预期持续高涨。

展望结果并显示，今年12月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为1.8162%、2.3476%和3.0583%，分别较11月全月实际均值上涨5个基点(bp)、5个bp和2个bp，资金面预期明显谨慎。

参与机构对中央结算公司国债、金融债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，今年12月末预测均值较11月底实际值上涨幅度在2到16BP之间。债市预期全面趋空，高等级信用债收益率的上涨幅度大于利率债。

结果显示，参与机构对12月末10年期国债的收益率预期为3.10%，较11月末实际值上涨6个BP。

2015年第12期展望调查共有72家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等29家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等19家，险资类参与机构有人寿资产等11家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构11家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列27个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)