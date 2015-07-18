中国3月末全口径外债余额16732亿美元 总体风险可控

路透上海7月17日 - 中国外管局周五公布数据显示，3月末全口径外债余额16,732亿美元，其中本币外债占比近一半（48.1%），体现了人民币国际化的成果；而根据可衡量指标对比，中国外债可持续水平较高，总体风险不大。

中国央行、国家外管局根据国际货币基金组织(IMF)数据公布特殊标准(SDDS)，调整中国外债数据口径，这也是首次公布全口径外债数据，此前外债数据未包括人民币对外负债。

“随着中国经济金融的快速发展，以及对外开放程度的不断提高，尤其是‘一带一路’战略逐步落实等，人民币国际化程度将进一步提升，以非居民持有人民币资产形式表现出来的人民币外债仍然会继续增长。”央行新闻稿称。

央行并表示，将人民币外债纳入总体外债统计，仅是外债统计方法上的调整，不会增加实际的对外债务偿付金额。因此，外债数据口径的调整不会引起中国外债偿还责任的变化。

外管局数据显示，从币种结构看，本币外债余额为8,047亿美元，占48.1%。这主要是非居民存款和贸易融资类人民币外债，两者合计占比近60%。而外币外债余额（含SDR分配）为8,685亿美元，占51.9%。

央行指出，外币外债易受汇率波动的影响，在发生危机时可能加重债务人的偿债负担；而人民币外债不存在货币错配风险和汇率风险等，特别是没有外汇偿付风险，并不直接消耗外汇储备。

央行指出，从国际上看，欧美等发达经济体本币外债占比普遍较高，如美国和德国2014年末本币外债占外债总额比例分别为93%和72%；对货币国际化程度低的其他经济体而言，其外债则以外币外债为主。而中国本币外债占比（48.1%）低于欧美发达经济体，但高于主要亚洲新兴市场经济体。

外管局数据并显示，全口径外债中短期外债余额11,790亿美元，占70.5%，与贸易有关的信贷占50.5%。中长期外债余额4,942亿美元，占外债余额29.5%。

央行称，由于中国一直以来是对外贸易大国，因此与贸易有关的信贷，如：企业间贸易信贷、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等融资性债务占比也较高。但在中国的短期外债中，这部分外债有真实的贸易背景，偿付风险有限。另外，中国短期外债与对外贸易和外汇储备相比规模不大，短期外债风险可控。(完)

以下是中国外管局全口径外债余额数据表

类别 2015年3月

余额（亿美元 占比）

币种 本币 8047 48.10%

外币 8685 51.90%

外币：美元 80.00%

外币：欧元 6.00%

外币：日元 4.00%

期限结构 中长期 4942 29.50%

短期 11790 70.50%

短期：贸易有关的信贷 50.50%

机构部门 广义政府 1125 7.00%

中央银行 355 2.00%

银行 8177 49.00%

其他部门 5033 30.00%

直接投资：公司间贷款 2042 12.00%

债务工具 贷款 5499 33.00%

贸易信贷与预付款 3123 19.00%

货币与存款 4374 26.00%

债务证券 1433 8.00%

特别提款权(SDR) 96 1.00%

直接投资：公司间贷款 2042 12.00%

其他债务 165 1.00%

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(发稿 张金栋; 审校 毕晓雯/曾祥进)

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