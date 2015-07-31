中国逾万亿专项金融债将分批发行 配套优惠政策撬动基建投资

2013年7月11日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

路透北京7月31日 - 为阻止中国经济的下行压力，中国将启动新一批基建投资项目，对城市管廊设施进行大规模改造为首选。数年后，各大城市“落雨便看海”的窘境有望改变。而撬动这些项目的资金来源，将来自开发性金融机构发行的逾万亿元长期专项金融债券。

是批债券将分批发行，首批最快将于一个月左右推向市场。而为保证债券的顺利发行，中国央行、财政部等都将出台优惠政策加以扶持。中国的开发性金融机构包括国开行、农业发展银行、进出口银行等。

“现在靠财政直接加杠杆比较困难，他也不一定愿意。”一位了解情况的情况人士指出，“而用这种相对市场化的方式，有利于资金的运用、管理，对项目建设也有好处。”

他并指出，央行可能提供的优惠政策包括流动性支持、财政则可能免去此批特别金融债的利息所得税等。

三位消息人士对路透表示，中国将推出逾万亿的长期专项金融债发行计划以支持基础建设，开发性金融机构为是次长期专项金融债的发行主体；是次专项金融债的期限有望超过10年。

“这次发债所募集资金以启动各大城市的基础建设为主，还会包括扶贫项目。”消息人士称。

此前周三召开的中国国务院常务会议传递的信息是，要推进城市地下综合管廊建设，扩大公共产品供给提高新型城镇化质量，并鼓励社会资本参与管廊建设和运营管理，将管廊建设列入专项金融债支持范围。

**职能转变**

周四，农发行资金计划部总经理刘定华在银监会例会上表示，农发行承担职能任务加重，包括承担了大型水利工程建设，推进城乡一体化等，该行中长期贷款需求显着增加，对农发行资金的期限结构提出新的要求，过去农发行以发短债为主，对接粮棉油收购的资金期限需求，一般期限是一年，而现在中长期贷款多为五年、10年，而部分水利贷款甚至到20年。

资产端配置结构的变化，也带来给负债端带来压力。刘定华称，中长期贷款需求显着增加，而十年期以上的长债成本是个考验；农发行也将争取央行货币政策支持,而近期央行也正在考虑对农业政策银行给予支持，比如抵押再贷款等。

多位市场人士分析则指出，高层已经不提降低社会融资成本，发现了信用创造中的问题，更多关注货币政策传导的有效性。

“之前降准降息后资金没有进入实体经济，央行在调控短端利率向长端传导的有效性不足，因此需更直接的方式影响长端利率，通过政策行就方便很多，调控效果会增强。”兴业证券固定收益分析师唐跃也指出。

有市场人士认为，就农发行的职能而言已经和过去发生变化。周四，农发行办公室主任孙兰生孙兰生指出，今年上半年，农发行累计发放水利贷款685亿元，超过去年全年的水利贷款投放量；在棚改领域，该行上半年累计放贷267亿元。

对于下一步该行的规划，孙兰生表示，将大力支持新型城镇化、涉农棚户区改造等，并围绕“一带一路”、京津冀协同发展等重大发展战略，推进产品和服务创新。

对于此次专项金融债，农发行消息人士表示，详细的发债计划、配套政策还在讨论中，最快一批有望在一个月左右发出，总规模要分几年发完。

央行对上述消息未立即置评；农发行新闻处表示，目前该行没有得到这方面的消息；路透尚未联络到财政部给予评论。

中国中共中央政治局周四召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，表示中国经济下行压力依然较大，下半年要保持宏观政策连续性稳定性，在区间调控的基础上加大定向调控力度。

国务院还指出，要发挥开发性金融作用，将管廊建设列入专项金融债支持范围，支持管廊建设运营企业通过发行债券、票据等融资。（完）

(发稿 李贺；审校 毕晓雯)

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