一季度末中央政府债务余额95,523亿元 同比增一成--中国财政部

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月3日 - 中国财政部公布，今年一季度末中央政府债务余额为95,523亿元人民币，较2014年末的95,655亿元环比下降132亿元，较去年一季度末同比增加9,169亿元，增幅10.6%。
这是中国首次按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）要求发布的月度中央政府收支及融资数据和季度中央政府债务余额数据。标志着数据更透明。
此前中国央行和外管局均已按SDDS标准公布了金融数据和外汇储备数据，宏观数据标准也将按SDDS调整。去年11月，中国宣布将采纳国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）。
国际货币基金组织制定了数据公布通用系统（GDDS）和数据公布特殊标准（SDDS）两套数据公布标准。二者总体框架基本一致，但在具体操作上，SDDS对数据覆盖范围、公布频率、公布时效、数据质量、公众可得性等方面要求更高。
采纳SDDS的国家需遵照标准的要求，公布实体经济、财政、金融、对外和社会人口等五个部门的数据。目前，已有73个经济体采纳SDDS。中国此前一直按GDDS对外公布宏观经济数据。
相较比较规范的中央政府债务余额，中国庞大的地方政府债务余额更受关注。
根据中金公司报告测算，2014年底地方政府债务规模15万亿元人民币（相当于GDP的23.6%），较2013年6月审计署公布的12万亿元增长25%，并预计今年将有约2.9万亿元（相当于GDP的4.2%）到期地方政府债务需要处置[nL4S0XA2Z7]。
以下为根据财政部公布的中央政府债务余额季度数（十亿元）
债务余额
2015年一季度 9,552.3
2014年四季度 9,565.5
三季度 9,237.2
二季度 8,902.9
一季度 8,635.4
按照国际货币基金组织颁布的《政府财政统计手册》的口径，政府财政收入包括税收、社会保障缴款、赠与和其他收入（其他收入主要指财产收入、出售商品和服务收入、罚金罚款和罚没收入以及其他杂项收入）。
据此计算，本表中中央政府收入，是指一般公共预算收入、政府性基金收入（不含国有土地使用权出让收入）、国有资本经营收入的合并数据，并剔除了重复计算部分。
不包括国有土地使用权出让收入，是因为根据国际货币基金组织《政府财政统计手册》的定义，政府收入是指增加政府权益或净值的交易，国有土地出让行为是一种非生产性资产的交易，结果只是政府土地资产的减少和货币资金的增加，并不带来政府净资产的变化，不增加政府的权益，因而不计作政府收入。相应地，中央政府支出也按上述口径统计。（完）
欲参看月度中央政府收支及融资数据细节，请点选财政部官网(here)
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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