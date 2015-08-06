棚改贷款资产证券化信披指引出台不是CLO扩容信号--中债资信

路透北京8月6日 - 中国银行间市场交易商协会（NAFMII）本周发布了棚户区改造项目贷款资产支持证券信息披露指引（试行），意味着可注册发行信贷资产证券化的基础资产类别再添新丁。中债资信ABS团队负责人郑佳对此表示，其他类别的CLO信息披露指引的制定和发布仍需一定时间，而个人消费贷款证券化信息披露指引有望下一个推出。

郑佳指出，其他类别CLO具有各自不同的统计特征，涉及商业贷款保密信息，且国外没有信息披露指引的借鉴案例，因此仍需一定时间。

“预计下一个信息披露指引仍对产品的同质性有较高要求，鉴于个人消费贷款在国际市场存量证券信用表现稳定，贷款构成同质性高，交易结构已具备固定特点，该产品的信息披露指引有望成为下一个新成员。”她表示。

CLO是信贷资产证券化中基础资产为对公贷款的部分，与车贷、房贷等以零售贷款作为基础资产的ABS项目，在信息披露等方面存在差异。

此前，中国银行间交易商协会授权发布信贷ABS第一批信息披露指引，《个人汽车贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》和《个人住房抵押贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》。

中国央行此前公告，符合条件的机构可以向央行申请注册，并在有效期内自主发行该类信贷资产支持证券；而银行间市场交易商协会应组织起草，并发布相关标准合同范本和信息披露指引，定期跟踪市场成员信息披露情况的评价等。

中国央行周三晚间更新信贷资产支持证券注册情况一览表显示，准予注册发行“开元棚户区改造贷款资产支持证券”，发起机构为国家开发银行，注册金融100亿元人民币。而中国债券网披露的国开行注册申请报告称，该批棚改贷款资产支持证券预计将分二至三次发行。

对于棚改贷款资产支持证券信披指引的特点，中债资信报告表示，由于棚改贷资产支持证券入池资产笔数较少，与车贷、房贷资产支持证券相比，不具有稳定的统计特征，因此指引不对历史数据信息披露的要求。

另一方面，其在发行阶段基础资产总体信息和基础资产分布信息部分，明确了对抵押物抵质押情况、还款来源分布、借款人行业分布要素的披露要求。

关于此番出台棚改贷款资产支持证券信披指引，一位接近监管层人士称，此前市场热议开发性金融机构将发行长期专项金融债券，其实开发性金融机构资金来源会是多元化的，不会单纯靠一种融资方式。

为阻止中国经济的下行压力，中国将启动新一批基建投资项目，资金来源将来自开发性金融机构发行的逾万亿元长期专项金融债券。该类债券将分批发行，首批最快将于一个月左右推向市场。

而中国银监会主席尚福林在上半年全国银行业监管工作会议上称，上半年外汇注资增加国家开发银行和进出口银行资本金5,689亿元。

中债资信评估有限责任公司成立于2010年8月，由中国银行间市场交易商协会代表全体会员出资设立，是国内首家以采用投资人付费运营模式为主的信用评级公司；在资产证券化领域，该公司是市场中唯一的信贷ABS项目全覆盖评级机构。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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