棚改贷款资产证券化信披指引出台不是CLO扩容信号--中债资信

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月6日 - 中国银行间市场交易商协会（NAFMII）本周发布了棚户区改造项目贷款资产支持证券信息披露指引（试行），意味着可注册发行信贷资产证券化的基础资产类别再添新丁。中债资信ABS团队负责人郑佳对此表示，其他类别的CLO信息披露指引的制定和发布仍需一定时间，而个人消费贷款证券化信息披露指引有望下一个推出。
郑佳指出，其他类别CLO具有各自不同的统计特征，涉及商业贷款保密信息，且国外没有信息披露指引的借鉴案例，因此仍需一定时间。
“预计下一个信息披露指引仍对产品的同质性有较高要求，鉴于个人消费贷款在国际市场存量证券信用表现稳定，贷款构成同质性高，交易结构已具备固定特点，该产品的信息披露指引有望成为下一个新成员。”她表示。
CLO是信贷资产证券化中基础资产为对公贷款的部分，与车贷、房贷等以零售贷款作为基础资产的ABS项目，在信息披露等方面存在差异。
此前，中国银行间交易商协会授权发布信贷ABS第一批信息披露指引，《个人汽车贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》和《个人住房抵押贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》。
中国央行此前公告，符合条件的机构可以向央行申请注册，并在有效期内自主发行该类信贷资产支持证券；而银行间市场交易商协会应组织起草，并发布相关标准合同范本和信息披露指引，定期跟踪市场成员信息披露情况的评价等。
中国央行周三晚间更新信贷资产支持证券注册情况一览表显示，准予注册发行“开元棚户区改造贷款资产支持证券”，发起机构为国家开发银行，注册金融100亿元人民币。而中国债券网披露的国开行注册申请报告称，该批棚改贷款资产支持证券预计将分二至三次发行。
对于棚改贷款资产支持证券信披指引的特点，中债资信报告表示，由于棚改贷资产支持证券入池资产笔数较少，与车贷、房贷资产支持证券相比，不具有稳定的统计特征，因此指引不对历史数据信息披露的要求。
另一方面，其在发行阶段基础资产总体信息和基础资产分布信息部分，明确了对抵押物抵质押情况、还款来源分布、借款人行业分布要素的披露要求。
关于此番出台棚改贷款资产支持证券信披指引，一位接近监管层人士称，此前市场热议开发性金融机构将发行长期专项金融债券，其实开发性金融机构资金来源会是多元化的，不会单纯靠一种融资方式。
为阻止中国经济的下行压力，中国将启动新一批基建投资项目，资金来源将来自开发性金融机构发行的逾万亿元长期专项金融债券。该类债券将分批发行，首批最快将于一个月左右推向市场。
而中国银监会主席尚福林在上半年全国银行业监管工作会议上称，上半年外汇注资增加国家开发银行和进出口银行资本金5,689亿元。
中债资信评估有限责任公司成立于2010年8月，由中国银行间市场交易商协会代表全体会员出资设立，是国内首家以采用投资人付费运营模式为主的信用评级公司；在资产证券化领域，该公司是市场中唯一的信贷ABS项目全覆盖评级机构。（完）
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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