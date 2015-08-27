中国新增6,000亿元地方政府债券 债务置换额度提高至3.2万亿--财政部长

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月27日 - 中国财政部部长楼继伟周四表示，经全国人大、国务院批准，今年下达6,000亿元新增地方政府债券和3.2万亿元人民币地方政府债券置换存量债务额度。
这意味着，继今年3月财政部下达第一批1万亿元置换债券额度、6月下达第二批1万亿元置换债券额度，中央财政又增加了置换债券额度帮助地方缓解偿债压力。
截至7月末，已发行地方政府债券14,288亿元。
新华社援引楼继伟在向全国人大常委会做报告时讲话并称，下一步将支持地方融资平台公司转型改造，妥善解决融资平台公司在建项目后续融资问题，规范增量融资行为。
“根据融资平台公司项目或业务的性质，政府给予必要的支持，推动市场化转型改制，剥离政府融资职能，不得再新增政府债务。”他称。
他并强调，将依法规范地方政府举债，并尽快按程序向地方下达债务限额。
同时，要加快制订风险评估和预警、存量债务纳入预算管理等相关制度，建立对违法违规融资和违规使用政府债务资金的惩罚机制。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。