中国新增6,000亿元地方政府债券 债务置换额度提高至3.2万亿--财政部长

路透北京8月27日 - 中国财政部部长楼继伟周四表示，经全国人大、国务院批准，今年下达6,000亿元新增地方政府债券和3.2万亿元人民币地方政府债券置换存量债务额度。

这意味着，继今年3月财政部下达第一批1万亿元置换债券额度、6月下达第二批1万亿元置换债券额度，中央财政又增加了置换债券额度帮助地方缓解偿债压力。

截至7月末，已发行地方政府债券14,288亿元。

新华社援引楼继伟在向全国人大常委会做报告时讲话并称，下一步将支持地方融资平台公司转型改造，妥善解决融资平台公司在建项目后续融资问题，规范增量融资行为。

“根据融资平台公司项目或业务的性质，政府给予必要的支持，推动市场化转型改制，剥离政府融资职能，不得再新增政府债务。”他称。

他并强调，将依法规范地方政府举债，并尽快按程序向地方下达债务限额。

同时，要加快制订风险评估和预警、存量债务纳入预算管理等相关制度，建立对违法违规融资和违规使用政府债务资金的惩罚机制。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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