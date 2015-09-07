13家机构获批进入中国银行间债市 含QFII、境外机构及RQFII

刊登在中国货币网的公告显示，此次获准进入银行间债市的QFII包括法国巴黎投资管理亚洲有限公司、加拿大丰业银行(BNS.TO)等；境外机构包括摩根大通银行香港分行、安泰商业银行、澳大利亚澳洲联邦银行；RQFII包括施罗德投资管理（新加坡）有限公司、星展银行(DBSM.SI)等。

而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完)