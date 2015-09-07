13家机构获批进入中国银行间债市 含QFII、境外机构及RQFII

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月7日 - 中国人民银行金融市场司公告称，新批准13家机构进入银行间债券市场，包括四家QFII(合格境外机构投资者)、三家境外机构以及六家RQFII(人民币合格境外机构投资者)。
刊登在中国货币网的公告显示，此次获准进入银行间债市的QFII包括法国巴黎投资管理亚洲有限公司、加拿大丰业银行(BNS.TO)等；境外机构包括摩根大通银行香港分行、安泰商业银行、澳大利亚澳洲联邦银行；RQFII包括施罗德投资管理（新加坡）有限公司、星展银行(DBSM.SI)等。
据中国外汇交易中心统计数据显示，截至周日，中国银行间本币市场共有9,567家成员。除境内银行、基金、券商和保险等外，还有113家境外银行、111家RQFII、16家境外保险公司以及32家QFII。
此外，今年1-8月，境外投资者达成现券交易5,870.57亿元，占全市场现券交易量的1.2%。
中国央行2010年8月发布通知，允许境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场。具体包括境外中央银行或货币当局(境外央行)、香港、澳门地区人民币业务清算行(港澳人民币清算行)，以及跨境贸易人民币结算境外参加银行(境外参加银行)。
中国人民银行今年7月发布通知称，境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，向中国央行提交银行间市场投资备案表即可；同时放开投资额度限制，相关境外机构可自主决定投资规模。
而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完)
(发稿 边竞; 审校 黄凯)
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