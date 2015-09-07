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中国财经 | 2015年 9月 7日 星期一 15:40 BJT

13家机构获批进入中国银行间债市 含QFII、境外机构及RQFII

路透上海9月7日 - 中国人民银行金融市场司公告称，新批准13家机构进入银行间债券市场，包括四家QFII(合格境外机构投资者)、三家境外机构以及六家RQFII(人民币合格境外机构投资者)。

刊登在中国货币网的公告显示，此次获准进入银行间债市的QFII包括法国巴黎投资管理亚洲有限公司、加拿大丰业银行(BNS.TO)等；境外机构包括摩根大通银行香港分行、安泰商业银行、澳大利亚澳洲联邦银行；RQFII包括施罗德投资管理（新加坡）有限公司、星展银行(DBSM.SI)等。

据中国外汇交易中心统计数据显示，截至周日，中国银行间本币市场共有9,567家成员。除境内银行、基金、券商和保险等外，还有113家境外银行、111家RQFII、16家境外保险公司以及32家QFII。

此外，今年1-8月，境外投资者达成现券交易5,870.57亿元，占全市场现券交易量的1.2%。

中国央行2010年8月发布通知，允许境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场。具体包括境外中央银行或货币当局(境外央行)、香港、澳门地区人民币业务清算行(港澳人民币清算行)，以及跨境贸易人民币结算境外参加银行(境外参加银行)。

中国人民银行今年7月发布通知称，境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，向中国央行提交银行间市场投资备案表即可；同时放开投资额度限制，相关境外机构可自主决定投资规模。

而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完)

(发稿 边竞; 审校 黄凯)

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