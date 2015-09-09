中国金融租赁有逆周期调节功能 可助企业负债优化--业内人士

路透北京9月9日 - 中国政府提出发挥金融租赁业促进经济转型升级，同时也增强租赁公司核心竞争力。业内人士解读认为，鼓励金融租赁在产生升级等领域布局，可以起到逆周期调节经济作用，也可通过租赁公司资产端的优化，增强其负债的能力。

中国国务院发文促进金融租赁业发展之后，银监会周三召开发布会指出，金融租赁公司通过设备租赁，可以直接降低企业资产负债率；通过实物转租，可以直接促进产能转移、企业重组和生产资料更新换代升级；通过回购返租，可以直接提高资金使用效率。

“中国当前产能过剩主要指的是落后产能，金融租赁可以帮助企业产能、设备升级，解决产品质量不高的问题，如果企业有产能优化的意愿，租赁企业可以助其一臂之力，从而达到整个产业升级和逆周期调节的作用。”对外经济贸易大学租赁研究中心主任史燕平表示。

国务院办公厅周二发文指出，鼓励金融租赁公司发挥扩大设备投资、支持技术进步、促进产品销售、增加服务集成等作用，鼓励通过金融租赁引入国外先进设备，提升国内技术装备水平，同时要注重支持使用国产设备。

在经济逆周期调节方面，史燕平并表示，由于国际需求结构的不同，国内的产品在国际市场还是有需求，比如“一带一路”上的中亚国家对中国的制造设备有需求，这方面金融租赁公司可以通过给海外客户资金融通，帮助国内制造装备产品走向国际市场。此外，一些金融租赁公司差异化经营，专业化服务小微企业等薄弱环节。

金融租赁这种差异化融资方式的特点也使很多优质企业更加青睐。一位金融租赁公司从业人士指出，金融租赁企业的客户资质其实很不错，和银行信贷客户资质差不多；即使金融租赁费用总体高于银行信贷成本，但具有综合优势，比如融资租赁的费用在企业端计入“其他应付款”，这样企业可以通过保理业务进行再融资。

而金融租赁在风控上与银行的差异化也使其在经济逆周期风险偏好更高。“金融租赁可以很好的控制风险，因为租赁物所有权仍然在金融租赁公司，因此相比贷款违约后银行只能破产清算，金融租赁公司在企业违约第一时间可以取回租赁物进行处置，比银行风控更有优势，处置有时候还能够升值赚钱。”工银金融租赁公司总裁丛林表示。

银监会公布的数据显示，截至2015年6月末，全国共有39家金融租赁公司，金融租赁行业不良资产率为0.81%，拨备覆盖率为238.61%，经营状况良好。

**资产升级促进负债优化**

对于金融租赁公司增加资金来源渠道，获得长期稳定负债，国务院指导意见提出，允许符合条件的金融租赁公司上市和发行优先股、次级债；通过发行债券和资产证券化等方式多渠道筹措资金；研究保险资金投资金融租赁资产等一系列措施。

“保险资金期限长，与金融租赁公司资产的长期限匹配；同时，鼓励租赁公司发债以及进行资产证券化等方式获得长期限负债；未来可能会筹备租赁资产流转中心，并将子公司筹集作为重要资金来源渠道之一。”银监会非银部副主任毛宛苑指出。

丛林表示，目前金融租赁公司的负债结构以短债为主，但是金融市场波动时，容易出现流动性问题，尤其是对于中小型金融租赁公司，因此金融租赁公司中长期负债渠道要更加稳定多样。

史燕平认为在租赁行业的融资方面，国务院的指导意见从指明金融租赁公司重点布局领域、优化资产配置入手，也是切中要害。她指出，金融市场并不缺资金，只要租赁公司的产品和服务有竞争力，资金是有配置愿意的；因此，金融租赁的核心竞争力提高，创造出独特的经营模式和产品，也利于自身更畅通的融资。

交银租赁董事长陈敏表示，包括交银租赁在内的金融租赁业正在成立专业化子公司，深入某一领域，与传统银行信贷经营模式形成差异化。今年交银租赁发了两次金融债，并获准将发行第三次金融债，此外公司已经发行了10亿元人民币的资产证券化产品，并将在国际上发行美元资产证券化产品。

金融租赁公司是为具有一定生产技术和管理经验但生产资料不足的企业和个人提供融资融物服务的金融机构。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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