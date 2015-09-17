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中国财经 | 2015年 9月 17日 星期四 18:53 BJT

中国财政部拟四季度起每周发三个月国债 以满足入SDR要求--消息

路透上海9月17日 - 三位消息人士周四透露，中国财政部拟于今年四季度开始每周发行一期三个月贴现国债，每期100亿元人民币，此举旨在为国外央行及类央行机构提供更多产品，以满足人民币加入SDR（特别提款权）的要求。

消息人士对路透表示，财政部四季度起拟将贴现国债也纳入承销商投标考核范围。

路透已就此事联系中国财政部，但暂未获得其评论。（完）

(发稿 边竞/候向明; 审校 屈桂娟)

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