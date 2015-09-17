财经洞察：中国企业境外发债“松绑”虚实间引争议

记者 赵红梅

路透香港9月17日 - 欲赴境外发债却被各式审批困扰的中国企业眼下略舒口气，因中国将取消企业发行外债的额度审批政策，然需“事前备案”等表述则让市场人士困惑不已。

发改委周三发布通知称，将鼓励资信状况好、偿债能力强的企业发行外债，取消发债审批制，实行备案登记制管理，且明确允许发债资金境外回流。外债指以本币或外币计价的一年期以上债券和贷款。

市场人士评价，此次发改委推动企业境外发债和借款的备案制改革若能落实到位，可谓是资本项目改革进了一大步。但以往企业发债普遇的“痛点”可否解决仍难定论。

“昨天我们就在和律师行就这个通知到底是利好还是束缚增多讨论了一下午”，一位中资券商资本市场部人士称，“但从‘事前备案’、‘外债规模控制’等条款看，到底是正面利好还是多了痛点还很难定论。 ”

周四，一笔商业银行美元债将在香港市场发行，一位债券承销商坦言，以往注册在大陆，由境外子公司（SPV）担任发债主体的企业发债不用备案，现咨询发改委相关部门，得到的答复是，“已在市场路演的企业，暂时不用备案， 其他发行外债企业一律要去备案登记。”

路透获悉，发改委下周将会召集多家券商开会明确发行外债备案登记的操作细则。

中国企业境外发债一直处在“摸石头过河”状态，中国央行、外管局、发改委均发文批准过部分企业和银行到海外发债，但因门槛高、要求严苛，大部分中国企业（注册在中国大陆）是通过SPV作为发行主体在境外发债，而更多是境外注册的中国企业如红筹等避开各种审批来发债。

而最受企业诟病的“痛点”在境外融资资金回流没有坦途，红筹企业基本通过对大陆子公司增资或股东贷款方式在投注差项下回流，但对于注册在大陆的企业则没“阳光大道”，金融机构及政府债可调回境内，非金机构调回发债资金则需发改委核准且仅限用于固定资产投资。

此次，发改委则明确募集资金根据实际需要自主在境内外使用。

**亮点还是痛点？**

发改委通知明确，“企业发行外债，须事前向其申请办理备案登记手续。”这引发市场人士热议。

“之前很多企业发债是通过SPV结构发债，不用备案，现在改成一律事前备案，这仅是轻松备案还是严格备案资质审核？”一位上海律所律师反问，他表示，还在等新规后市场第一例发债企业走程序，“看看都有哪些新要求。”

此外，发改委还表示要扩大外债规模切块管理改革试点，对企业发行外债实行规模控制，将按年度一次性核定。这一条款亦令企业和市场人士有所忧虑。

“‘额度大饼’包括了境外发债和银行贷款，那以后是不是得拼关系去发改委抢额度了，”一位有着丰富经验的债券承销人士发问，既然有额度限制，那自然会对企业和省份有不同规模的控制，那资质不符合的企业是不是就会被拒绝备案？

一些境外承销机构还担心，并不熟悉中国政府机构办事流程，且担心行政审批效率问题，而若发改委通知是收到备案登记申请后五个工作日决定受理，但不予受理或超时限后又该如何处理？

此外，亦有市场人士点评发改委此次允许发债资金在境内外自由支配属“镜中花、水中月”，尽管是利好，但资金回流还需央行和外管局的相关政策支持和细则出台。（完）

(审校 杨淑祯)

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