天威集团及旗下子公司拟申请破产重整

路透上海9月18日 - 继开启中国国企债券违约先河之后，保定天威集团周五公告称，集团及旗下三家子公司已具备破产重整的条件，拟申请破产重整；因自2011年起，受全球经济放缓、整个新能源产能严重过剩、价格持续低迷等不利因素的影响，企业逐渐陷入经营危机和财务危机且日趋严重。

刊登在中国货币网的公告指出，目前保定天威集团有限公司（本部）、保定天威风电叶片有限公司和保定天威薄膜光伏有限公司资金已枯竭，已严重资不抵债，无力偿还到期债务；保定天威风电科技有限公司停产已超过两年，资金已枯竭，对到期的债务已无偿还能力。

此前天威集团所发中票(11天威MTN2)在4月21日未能如期付息，成为银行间市场首个国企违约案例。该中票为天威集团在2011年发行，期限五年，票面利率5.70%，应付利息金额为8,550万元。

而11天威MTN1在今年2月如期付息。该期债发行总额10亿元，票面利率5.85%，将于2016年2月24日到期。

5月份11天威MTN2曾召开持有人会议，要求该期中票加速到期，以及追加天威集团母公司兵装集团对该期中票提供无条件担保等。

保定天威集团成立于1995年，是以生产电力变压器为主导产品的大型电力装备制造企业集团，其前身为保定变压器厂，始建于1958年，2008年成为中国兵器装备集团公司成员企业。

近日第二重型机械集团公司亦公告称，因公司被债权人申请重整，可能将无法按期支付本年度中期票据利息，该期中票的付息日应为9月26日；而二重集团旗下的二重集团（德阳）重型装备股份有限公司亦公告称其发行的公司债“08二重债”本息存在无法按期支付的可能性。若此次二重中票无法按期付息，将成为国企违约第二例。

此前影响比较大的债券违约事件包括超日债和湘鄂债。前者以投资者将获得本息全额兑付“大团圆”结局告收；中科云网(002306.SZ)因无法按期足额支付“ST湘鄂债”利息及回售款项，成为公募债券市场首例发生本金违约的债券。(完)

参看公告详情，可点选中国货币网 here

(发稿 吴芳; 审校 林高丽)

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