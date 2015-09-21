上交所明起将14冀融投债纳入适当性管理 仅合格投资者可买

路透上海9月21日 - 中国河北融投控股集团和主承销商国泰君安证券周一公告，因发行人被托管及旗下担保公司暂停所有担保业务，无法及时披露财务报告，明日起其发行的“14冀融投”债券，在上交所纳入适当性管理，此后仅有合格投资者可以买入存量债券。

河北融投控股集团于2014年7月8日发行了15亿元人民币的固息债，由国泰君安证券(601211.SS)主承。该期债期限七年，在第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率6.76%。该债券在银行间债市流通代码为。

河北融投控股集团称，“鉴于公司担保业务风险仍处于处置过程中，公司相关财务状况正在梳理，因此公司财务报告尚不能按照相关规定或约定及时向投资者披露，...经本公司申请并经上海证券交易所认定，‘14冀融投’将于2015年9月22日起纳入适当性管理。”

另外，由于担保业务涉及借款企业数量较多，前期风险排查工作量较大，风险处置方案近期才得以完成，因此发行人至今未披露2014年年度报告及2015年度半年报。

根据上交所此前债券市场投资者适当性管理办法及相关通知，14冀融投原属于公众投资者及合格投资者均可参与投资范围。但出现发行人生产经营情况发生重大变化，影响其偿债能力等情况之一的，自情形披露之日起，仅新办法规定的合格投资者可买入该存量债券。

上交所通知中所称债券市场投资者适当性管理，是指对不同特征和风险水平的债券上市交易及挂牌转让品种做出分类，并区别不同产品认知和风险承受能力的投资者，引导其参与相应类型债券交易及转让的制度安排。

根据投资者按照产品认知水平和风险承受能力，分为合格投资者和公众投资者，前者投资范围大于后者。

近一两年来，公募债券出现违约的发行主体范围，已从民营企业向国企或央企扩散，上周就有二重和天威先后宣布无法支付利息和申请破产重整。(完)