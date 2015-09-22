国机集团拟受让12二重集MTN1中票和08二重债 违约风险解除

路透北京9月22日 - 中国又一起信用债违约风险在最后时刻化解。中国第二重型机械集团及其子公司二重重装周二同时公告称，二重集团控股股东中国机械工业集团(国机集团)拟受让全部12二重集MTN1中票和08二重债。

刊登在中国债券信息网的公告并称，上述两期债券拟申请于今日下午恢复交易。此外，四川省德阳市中级法院已受理债权人对二重集团以及二重集团（德阳）重型装备公司（简称二重重装）的重整申请。

“国机集团承接二重公开债务，推测可能是出于维护市场声誉的考虑，另一方面也有助于后续法院主导框架下债务重整成功，”中债资信机械行业研究团队李树磊、何佳易点评认为。

他们并指出，国机集团仍然表现出了对二重集团的强力支持，承接了二重集团及子公司二重重装的全部公开债务；国机集团的接盘预计可以覆盖两支债券的本金，其他投资者实际损失将比预期中的小很多。

德阳中院并分别裁定受理申请人机械工业第一设计研究院和德阳立达化工对二重集团和二重重装的重整申请并指定管理人，且裁定自9月21日起生效。

由于被债权人申请重整，上周二(15日)，二重集团及二重重装分别公告提示，“12二重集MTN1”与“08二重债”存在按期兑付风险，其中二重集团中票本年度的利息或无法按期支付，付息日应为9月26日。上述两期债券并已于昨日下午开始暂停交易。

二重集团中票“12二重集MTN1”付息日为每年9月26日，将于2017年到期兑付；二重重装企业债“08二重债”则将于今年10月14日到期兑付。

此前，天威集团所发中票(11天威MTN2)在今年4月21日未能如期付息，成为银行间市场首个国企违约案例。（完）