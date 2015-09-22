中国央行：国际性商业银行首次获准在银行间债市发行人民币债券

路透北京9月22日 - 中国央行周二表示，日前批复同意上海汇丰银行有限公司和中国银行（香港）有限公司在中国银行间债市分别发行10亿元和100亿元人民币金融债券。这是国际性商业银行首次获准在银行间债券市场发行人民币债券。

央行网站新闻稿称，此次人民币债券的发行，进一步扩大了中国银行间债券市场发行主体范围，拓宽了国际性商业银行的人民币融资渠道，有利于促进中国债券市场扩大对外开放，推进人民币跨境使用。

2005年和2013年，国际金融公司和亚洲开发银行等国际开发机构和境外非金融机构先后获准在银行间债券市场发行人民币债券。（完）

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