坚持以银行间为主发展债市 增强货币政策有效性--央行专家

路透上海9月24日 - 中国人民银行金融研究所所长姚余栋撰文指出，在货币政策框架转型的背景下，债券市场是货币政策操作和传导的重要场所，坚持以银行间市场为主发展债券市场，对夯实货币政策传导的微观基础，为增强货币政策有效性、提高货币政策传导效率提供良好的市场环境意义重大。

周四刊登在中国证券报的文章并称，中国正处于货币政策框架从以数量型调控为主向以价格型调控为主转型的关键阶段，货币政策传导的主要渠道逐渐从信贷渠道向利率渠道转变。

姚余栋指出，在以价格型调控为主的货币政策框架下，货币政策主要通过调节利率影响总需求，这就对利率体系的定价效率提出了更高的要求，而建立有效的基准利率体系、打造利率走廊以及确保基准利率体系的唯一都有赖于银行间市场主体地位的确立。

而作为整个利率体系的核心，基准利率体系的有效运行既是实现直接对利率进行管制性调控逐步让位于间接调控的前提条件，也是反映货币政策意图和提高货币政策传导效率的重要途径。一般情况下，基准利率体系由众多批发性资金的利率构成，这就天然地决定了以债券市场为渠道的宏观调控应当在面向机构投资者的银行间市场进行。

他认为，长期以来，银行间市场利率并不等同于交易所市场利率。一方面，银行间市场利率与交易所市场利率之间的利差长期存在。另一方面，由于银行间市场的交易规模远大于交易所市场，而且公开市场操作并不在交易所市场进行，银行间市场利率的波动幅度明显小于交易所市场利率。

姚余栋并表示，如果有朝一日，存款机构得以进入交易所市场，并成为该市场的主要投资者，就会在相互分割的银行间市场和交易所市场上同时生成两套基准利率--中央银行进行公开市场操作形成的银行间市场基准利率和存款机构在交易所开展场内交易形成的超额备付金利率，即出现双重基准利率体系、两颗心脏。

显然，一个健康的利率体系根本容不下两颗心脏。如果这种两套基准利率并存且差异较大的状况长期存在，将不可避免地破坏市场定价机制，导致整个利率体系定价混乱，在国际上也没有类似的先例。

此外，两套基准利率之间的相互传导还会加剧利率体系的复杂性，进而增加货币政策决策难度，影响货币政策调控效果。因此，维持以银行间市场为主的债券市场格局，确保基准利率体系的唯一性，是利率体系能够有效定价的前提。(完)