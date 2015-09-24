坚持以银行间为主发展债市 增强货币政策有效性--央行专家

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海9月24日 - 中国人民银行金融研究所所长姚余栋撰文指出，在货币政策框架转型的背景下，债券市场是货币政策操作和传导的重要场所，坚持以银行间市场为主发展债券市场，对夯实货币政策传导的微观基础，为增强货币政策有效性、提高货币政策传导效率提供良好的市场环境意义重大。
周四刊登在中国证券报的文章并称，中国正处于货币政策框架从以数量型调控为主向以价格型调控为主转型的关键阶段，货币政策传导的主要渠道逐渐从信贷渠道向利率渠道转变。
姚余栋指出，在以价格型调控为主的货币政策框架下，货币政策主要通过调节利率影响总需求，这就对利率体系的定价效率提出了更高的要求，而建立有效的基准利率体系、打造利率走廊以及确保基准利率体系的唯一都有赖于银行间市场主体地位的确立。
而作为整个利率体系的核心，基准利率体系的有效运行既是实现直接对利率进行管制性调控逐步让位于间接调控的前提条件，也是反映货币政策意图和提高货币政策传导效率的重要途径。一般情况下，基准利率体系由众多批发性资金的利率构成，这就天然地决定了以债券市场为渠道的宏观调控应当在面向机构投资者的银行间市场进行。
他认为，长期以来，银行间市场利率并不等同于交易所市场利率。一方面，银行间市场利率与交易所市场利率之间的利差长期存在。另一方面，由于银行间市场的交易规模远大于交易所市场，而且公开市场操作并不在交易所市场进行，银行间市场利率的波动幅度明显小于交易所市场利率。
姚余栋并表示，如果有朝一日，存款机构得以进入交易所市场，并成为该市场的主要投资者，就会在相互分割的银行间市场和交易所市场上同时生成两套基准利率--中央银行进行公开市场操作形成的银行间市场基准利率和存款机构在交易所开展场内交易形成的超额备付金利率，即出现双重基准利率体系、两颗心脏。
显然，一个健康的利率体系根本容不下两颗心脏。如果这种两套基准利率并存且差异较大的状况长期存在，将不可避免地破坏市场定价机制，导致整个利率体系定价混乱，在国际上也没有类似的先例。
此外，两套基准利率之间的相互传导还会加剧利率体系的复杂性，进而增加货币政策决策难度，影响货币政策调控效果。因此，维持以银行间市场为主的债券市场格局，确保基准利率体系的唯一性，是利率体系能够有效定价的前提。(完)
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。