中国交易商协会拟再推银行间债券发行便利化 实施打包注册--消息（更新版）

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路透北京10月30日 - 四位消息人士周五表示，中国银行间市场交易商协会近日召集部份会员机构，讨论银行间债务融资工具发行便利化的相关举措，其中包括放宽超短期融资券(SCP)发行门槛，以及简化和加快注册备案流程等。

市场人士认为，根据交易商协会的讨论稿内容，预计银行间市场注册发行效率将大幅提升，银行间债券市场竞争力进一步加强；而在此次拟推出的便利化举措中，按照“主体分层”的理念推出“DFI（非金融企业债务融资工具）自动储架发行”最受关注。

一位消息人士指出，此批便利化举措具体包括，拟取消SCP（超短期融资券）AA评级等发行门槛限制；并按照“主体分层”的理念推出“DFI自动储架发行”，对满足资质企业，在其注册有效期内随时自主选择发行融资工具。

此外，在注册环节，推出“打包注册”方式，对于符合标准的一类标准企业，实施注册一个DFI资质，即等于注册了短券、超短、中票、永续中票、并购中票等五个产品。企业注册时无需明确额度，在发行时选择具体券种、期限和额度。

该消息人士称，未来，债务融资工具的注册备案流程也将所有缩短，从原有统一20个工作日，按不同品种压缩到5至10个工作日不等。

上述消息人士并称，是次讨论稿还拟定120家PPN（定向债务融资工具）专项机构投资人名单，以增加PPN的流动性，推动未来PPN的放量增长。

路透就此事联系中国银行间市场交易商协会，协会表示，目前还未收到有关通知，一切以官方刊登的信息为准。

不过，对于是次银行间市场拟推出的便利化举措未来落地效果，部分市场人士也有担心。北京一位券商交易员认为，上述举措表明交易商协会在融资工具发行上宽松态度；不过从实质作用来看，可能并不一定特别大。

他表示，以“打包注册”为例，目的是为了减少流程，但事实上协会注册未发的余额一直居高不下，所以可以说，现在并不是没额度可发，反而可能是企业没想发；而至于放宽SCP发行条件，对一些原来无法达标的发行人确实会有些作用，但目前信用风险比较高，投资需求或许增加有限。

一位了解情况业内人士表示，上述便利化举措已经通过了交易商协会的债专委员会，最终落地版本还待进一步修订通过。(完)