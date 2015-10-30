中国交易商协会拟再推银行间债券发行便利化 实施打包注册--消息（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增更多细节和评论)
路透北京10月30日 - 四位消息人士周五表示，中国银行间市场交易商协会近日召集部份会员机构，讨论银行间债务融资工具发行便利化的相关举措，其中包括放宽超短期融资券(SCP)发行门槛，以及简化和加快注册备案流程等。
市场人士认为，根据交易商协会的讨论稿内容，预计银行间市场注册发行效率将大幅提升，银行间债券市场竞争力进一步加强；而在此次拟推出的便利化举措中，按照“主体分层”的理念推出“DFI（非金融企业债务融资工具）自动储架发行”最受关注。
一位消息人士指出，此批便利化举措具体包括，拟取消SCP（超短期融资券）AA评级等发行门槛限制；并按照“主体分层”的理念推出“DFI自动储架发行”，对满足资质企业，在其注册有效期内随时自主选择发行融资工具。
此外，在注册环节，推出“打包注册”方式，对于符合标准的一类标准企业，实施注册一个DFI资质，即等于注册了短券、超短、中票、永续中票、并购中票等五个产品。企业注册时无需明确额度，在发行时选择具体券种、期限和额度。
该消息人士称，未来，债务融资工具的注册备案流程也将所有缩短，从原有统一20个工作日，按不同品种压缩到5至10个工作日不等。
上述消息人士并称，是次讨论稿还拟定120家PPN（定向债务融资工具）专项机构投资人名单，以增加PPN的流动性，推动未来PPN的放量增长。
路透就此事联系中国银行间市场交易商协会，协会表示，目前还未收到有关通知，一切以官方刊登的信息为准。
不过，对于是次银行间市场拟推出的便利化举措未来落地效果，部分市场人士也有担心。北京一位券商交易员认为，上述举措表明交易商协会在融资工具发行上宽松态度；不过从实质作用来看，可能并不一定特别大。
他表示，以“打包注册”为例，目的是为了减少流程，但事实上协会注册未发的余额一直居高不下，所以可以说，现在并不是没额度可发，反而可能是企业没想发；而至于放宽SCP发行条件，对一些原来无法达标的发行人确实会有些作用，但目前信用风险比较高，投资需求或许增加有限。
一位了解情况业内人士表示，上述便利化举措已经通过了交易商协会的债专委员会，最终落地版本还待进一步修订通过。(完)
(发稿 李贺/李宏薇/侯向明)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。