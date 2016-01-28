中国财政部明确今年地方债发行节奏 提高流动性推进投资主体多元化（更新版）

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路透上海1月28日 - 中国财政部周四发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

对于每季度发行不超过规模上限30%的发行节奏，业内人士认为，这意味着今年地方债发行有望较去年明显提前，不排除春节后就启动的可能。

其他例如投资主体多元化和积极采用定向发行方式等，因此前已有相关报导或预期，暂时新意有限，还有待更多信息公布后再判断。

中金债券团队最新报告表示，今年地方政府债发行量大，置换债会提前开始，预计最快可能在春节后启动发行。

另外，去年地方债大部分以市场化发行，需要消耗资金。从缓冲对市场冲击的角度来看，今年定向发行比例可能会适度提高。

至于需求，中金债券团队认为无需担心。因资产荒大背景延续，无论是银行自营还是理财等机构，对债券配置需求依然强劲，而地方债流动性改善和定价逐步合理的情况下，机构对地方债需求也会上升。

2015年财政部共下达三批总额3.2万亿元人民币的地方债置换额度，加上5,000亿和1,000亿的新增及专项债，合计3.8万亿元。据统计，在5月中旬启动后，去年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。

**通知其他细节**

财政部要求，地方财政部门应根据资金需求、存量债务到期情况等，按照大致均衡原则发行地方债。对于置换债券，每季发行量原则上控制在当年本地该类债券发行规模上限的30%以内。

另外，地方财政部门积极推动本地区承销团成员参与地方债二级市场交易，改善地方债流动性，并研究探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债。

此前本地媒体已有地方债投资主体扩容方面的报导。

证券时报援引财政部国库司副司长杨瑞金称，今年积极的财政政策力度将会加大，并阶段性提高财政赤字率，做好地方债和国债发行平稳衔接；同时研究面向社会保险基金、企业年金、住房公积金等发行地方债。

与发行方面的细节相比，市场对于地方债具体置换额度更加关注，但本次通知未有提及。

通知表示，对于地方政府存量债务中的银行贷款部分，应与债权人协商后，采用定向承销方式发行置换债券予以置换；对于向信托、证券、保险等其他机构融资形成的债务，也应积极采用定向承销方式发行置换债券予以置换。

在改善流动性方面，鼓励地方债承销团成员在回购等业务中，接受地方债作为抵（质）押品。另外，鼓励具备条件的地区开展在上海等自由贸易试验区发行地方债试点工作，吸引外资法人金融机构参与发行。

新增地方债方面，地方财政部门应当根据对应项目资金需求、库款情况等因素，合理确定发行进度安排。

置换债券的具体发行节奏中，截至第一季度末发行量不得超过30%，截至第二季度末发行量不得超过60%，截至第三季度末发行量不得超过90%。(完)

参看详情，可点选财政部网站 here