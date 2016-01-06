焦点：12月基金等机构配债热情高涨 避险资产短缺仍支撑中国债市

路透上海1月6日（作者 边竞） - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，去年12月供给减少的情况下，基金、城商行及农商行等机构配债热情高涨，亦成为债市去年末收官行情的催化剂；而全国性商业银行因承接地方债置换牵扯了大量精力，在其他债券品种的投资上仍取守势。

市场人士指出，当前经济疲弱态势难改，基本面对债市支撑还在；而信贷需求疲弱、信用风险上升等因素又令低风险资产相对稀缺，今年利率债以及高等级信用债仍将是香饽饽。

他们并认为，从机构投资持券变化趋势看，基金、中小银行仍有较为强烈的配债欲望，将继续成为今年债市的重要推动力量，而由于未来两年地方债置换仍在高峰期，全国性商业银行除理财资金外，恐仍无过多余力兼顾其他债券品种。

南京银行金融市场部研究员郭伟表示，“一目了然，（买债热情最高的）确实是基金和农商行，全国性商业银行是最淡定的，保险赶紧趁机卖点国债。”

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，2015年12月末债券托管余额为35.04万亿元人民币，当月增加6,303亿元，增量较上月降约四成，其中基金类机构当月增持规模创新高。

按投资者统计，基金类机构(含商业银行理财产品)当月托管增量为3,838亿元，月度环比增近两倍。此前基金单月托管增量高点为去年7月，为2,351亿元。

郭伟谈到，以前农商行只需要把钱借给股份制等银行就可以了，同业投资也多，现在同业资产供给少，所以以前靠同业资产支撑的小行不得不买债；农商行如果是继续搞配置的话，还是对利率债有很大支撑的。

从各债券品种分项数据看，去年四季度以来，基金、城商行及农商行的全面出击势头仍在延续，在国债、政策性银行等利率债品种上基本保持连续增持的态势。

商业银行去年12月债券托管量净增2,643亿元，保险机构当月减少667亿元，境外机构也小幅下降16亿元。按全年时间段统计，商业银行2015年债券托管量净增4.02万亿元遥遥居首，基金类以1.54万亿规模列第二位。

中债主要券种投资者持有结构数据显示，包括国债、政策性金融债、企业债、中期票据、商业银行债和资本工具在内的品种中，全国性商业银行2015年按年减少逾2,000亿元，而城商行、农商行和农村合作银行这三类机构则净增持超过8,000亿元。

而在同样券种统计范围内的2014年度，全国性商业银行当年增量约4,500亿元，城商行等三类机构增量为不足4,400亿。

**避险资产仍缺，支撑利率债配置需求**

尽管债市在新年伊始曾现波动，但当前缺资产的状况并无有效改善，尤其是避险资产更显稀缺，这将在年初继续支撑利率债的配置需求。

中金固收研究团队的报告认为，当前银行理财面临的最大问题仍是好资产难找，而杠杆操作等能力一般弱于委外机构；而且2013年前后投资的非标将陆续到期，将给资产端收益率带来非常大的压力，如果这种状况再持续半年，资产和负债端利差面临倒挂风险。

而银行信贷需求疲软、不良率提升，也倒逼其增加低风险资产的配置，债券等证券投资在银行资产负债表中的比重将大幅增加；银行委外的规模也在增长，但相比理财，各方面的要求更为严格，配置压力下，对地方债的关注度和兴趣也出现明显升温。

中金并称，近期市场关注较多的农商行等农村金融机构面临的信贷、同业业务萎缩压力更大，此外由于涉农因而降准次数更多，虽然负债端成本较高，但导致其成为配置压力最大的机构群体，并在去年底阶段提前配置抢跑，避免新年后踏空。

华东一农商行交易员表示，今天国债需求整体不错，尤其是10年品种，市场年初配置力道仍不弱，“我们（今年投资）额度刚下来，（比去年增加）挺多的，也是压力山大，估计还是贷款不行吧。”

财政部上午招标的一年和10年两期国债，中标利率(收益率)分别为2.32%和2.8607%，均低于此前2.35%和2.89%的预测均值。

随着债市收益率不断走低，市场也在不断挖掘相对的价值洼地。郭伟就谈到，基金类机构上月买了很多农发行金融债和进出口行金融债，所以近期非国开债的成交也开始活跃起来。

数据显示，基金类机构去年12月农发行债和进出口行债托管净增近900亿元，环比大增逾一倍。

中金指出，今年债券仍有相对的确定性，但已经缺少想象力。尤其是短端确定性强，久期风险仍值得适时一博，杠杆值得坚持，信用风险整体规避并等待风险、收益重新匹配。短期内收益率曲线预计保持平坦，3、4月份之后存在牛陡机会。

中金并认为，短端高等级信用债加杠杆依旧是底仓选择；在配置压力仍大、风险偏好下降过程中，长端利率债相对性价比仍不低，10年期国债收益率还有机会挑战2009年低点。

以下为2015年12月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2015年12月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 221,193.85 2,643.34 40,185.91

其中：全国性商业银行 173,807.68 1,461.09 28,031.15

城市商业银行 28,874.03 864.17 8,854.12

农村商业银行 14,615.77 463.49 4,075.73

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基金类 48,065.84 3,838.43 15,423.33

其中：商业银行理财 4,758.58 1,300.51 4,236.08

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保险机构 22,526.59 -667.23 -289.62

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境外机构 6,025.85 -15.73 664.07

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等。(完)