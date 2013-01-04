蛇年展望：中国债市料难现趋势性机会 投资者可波段中“淘金”

* 2013年债市料难复制2012年跌宕起伏行情

* 经济企稳回升及温和通胀基本面组合压制债市

* 上半年需在信用市场慧眼识金,建议短久期策略

* 待收益率对基本面做出调整,利率品种或现机会

作者 康熙泽

路透北京1月4日 - 中国债市在2013年料难复制2012年跌宕起伏的行情.面对经济企稳回升及温和通胀的基本面组合,风险避风港--债市将持续承压,对资金的吸引力亦或随之有所削弱.

业内人士表示,今年"上半场"投资者需在信用债市场慧眼识金,建议采用短久期的操作策略;"下半场"待债市收益率对基本面做出充分调整后,或可在利率品种中寻觅更多交易机会.

"未来两个季度面临经济短期的加速,债市存在压力,(收益率)调整之后市场可能出现波段性的机会,或是建仓的时机."安信证券固定收益分析师景晓达认为,更多机会还需看二季度后.

受内外需不振冲击,中国经济去年年初来增速持续放缓,三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%更是创下三年半来新低;不过自四季度开始,经济筑底迹象逐渐显现,惟基础尚不牢固.今年经济有望延续企稳回升势头,且经济趋稳有助减轻政策面进一步放松的压力.

招商银行金融市场部分析师刘俊郁指出,今年经济增速将在2012年的基础上延续环比回升的态势,但幅度不大.货币政策将突出"稳"字,相对而言进一步趋于谨慎.

"在利率政策及数量政策的判断上,我们判断降息的可能性较小,而降准与否则取决于银行表内资金的稳定程度."他说,"上半年出台宽松性政策的必要性及可能性均不大."

此前结束的中央经济工作会议定调,2013年要继续把握好稳中求进的工作总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.增强消费对经济增长的基础作用,发挥投资对经济增长的关键作用,适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加,降低实体经济发展融资成本.

**利率债:下半场或现更多风光**

面对"经济弱增长+温和通胀"的大格局,多数分析人士预测,2013年上半年经济反弹对利率品种收益率的趋势性引导不可避免,且曲线或更加陡峭化.但伴随收益率对基本面做出充分调整之后,投资者或可觅更多交易机会.

广发银行金融市场部交易员颜岩表示,整体看基本面对今年债市是偏空影响,此外监管层或更倾向各种积极的财政政策,货币政策刺激的必要性明显降低,从而将压制长债表现.他并预测,一季度利率债收益率整体上行,二季度曲线趋向陡峭长端走升,之后或有所震荡.

"不过考虑经济复苏动力相对不强,所以回暖势头或难贯穿全年,且若届时通胀优于预期,预计今年后期收益率有望回落."颜岩说.

利率债去年初受资金紧张及CPI走高推动,收益率连续震荡攀升;不过步入5月份后,经济数据显弱,监管层连续抛出宽松政策令高位徘徊的收益率掉头向下.但好景不长,因政策放松预期不断落空,加之四季度经济企稳迹象不断聚集,债市暖态在7月份出现转变,收益率再次走升并探至年内高位.

银行间市场固息国债收益率曲线显示,10年期品种收益率自去年7月起,从3.24%左右震荡上行.9月后走势虽多有反复,但年底仍徘徊在约3.5752%左右的年内相对高位.国信证券发布2013年固定收益投资策略报告预计,一季度中长期国债收益率小幅回升15BP(基点)左右.

此外有业内人士提醒投资者,受全球流动性泛滥的影响,中国输入性通胀压力不可忽视,年中后物价上行风险依然存在,所以届时债市能否显暖还取决通胀的情况.招商证券指出,通胀逐季回升及利率市场化共同作用下,资金利率在四季度会有小幅上升.料四季度CPI(居民消费价格指数)同比涨幅均值为3.3%,比一季度高出1个百分点.

该券商预计,利率债券市场今年趋势性机会不大,收益率曲线年终比年初呈现平坦化上移态势,但幅度较小.建议10年期国债收益率回升至3.6%以上之前,久期配短;10年期国债收益率回升至3.6%以上之后,久期可以逐步加长.

虽然基本面对债市有所压制,但利率品种也存支撑力.今年银行将开始实施新资本协议,有分析人士就指出,新的表内风险资产权重提高了同业资产和非银行金融机构资产的风险权重,有利于银行资产配置向债券特别是利率债倾斜,以节约资本,推断2013年商业银行仍将是利率产品需求的重要支撑.

相对应的一级市场供给方面,中信证券报告预计,基于财政赤字维持平稳的判断,预计2013年记账式国债发行规模在1.2万亿上下,净供给规模与2012年基本持平;政策性银行也将保持稳定的净融资规模.预计2013年利率产品净供给规模保持在2万亿上下.

**信用债:压力中寻找机会**

得益于企业违约风险担心下降,市场流动性好于2011年,去年的中国信用债市场,特别是低等级的企业信用债表现不俗.不过展望2013年,明显的趋势性机会料难再现,更多则是需要投资者在压力中寻找机会,慧眼识金.

一方面,风险偏好可能的抬升使得资金在大类资产的价值对比过程中重新配置,以及影子银行清查,导致今年信用债需求或难维持旺盛局面;另一方面,虽然经济温和复苏支撑企业利润低位企稳,但可能难以明显反弹,仍需关注部分行业景气度低对企业信用资质的负面影响.

刘俊郁认为,信用品种未来不确定性将趋于加大,特别是政策面对影子银行体系的监管,将支配整体信用品种需求的高低.此外,低评级品种因其估值高波动性及与权益类资产的高替代性,受到外部基本面引导及股债跷跷板效应更大,其体现出来的个券走势不确定性更强.

他建议上半年以短久期、高票息品种作为主要的持仓品种,低评级品种择优参与.

随着监管的放松,中国的影子银行逐步扎根成长,去年影子银行活动对信用债牛市行情推动十分明显.根据国泰君安证券报告统计数据显示,2012年货币债券类理财产品的净发行只数较上年增长70%;截止去年11月,中国银行业理财余额在6万亿左右,其中约60%投向货币、债券市场.

受惠于中国政府换届后的新政策预期,及国内经济继续稳步复苏等利好因素,投资者对中国股市下一阶段的信心有所提升.路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比为81.9%,较此前的76.6%明显上涨,并创下七个月新高;债券建议配比则降至5.8%.

与此同时,本地经济的转暖并未降低市场参与者们对今年信用风险出现可能性的警惕度.

"经济整体在复苏,但是细分行业的营业数据并没有转好,企业的盈利能力也没有增强,此外今年还要清理整顿影子银行,从这个角度说,信用债爆发风险事件的可能性也是有的."上海一外资银行交易员说.

那么如何抽离压力,在今年的市场中寻找机会?国信证券报告认为,2013年信用债牛市继续演绎的概率不大,短久期策略或为操作主流.在品种的选择上,初期波段操作和精选流动性较好的中低等级、高票息信用债,之后有潜在的供需问题暴露前可选择高评级券种替代.

不过针对上述短久期操作策略,也有持谨慎观点者.景晓达表示,因为经济未来两个季度的反弹,会带来的是实体经济货币需求的上升,随之带动借贷利率的走高,由此可能会令信用债普遍承压,尤其是短端收益率面临上行压力.(完)

(审校 张喜良)

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