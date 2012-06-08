降息甘霖滋润中国债市 後市震荡中看经济走向

* 央行意外降息致债市收益率普跌

* 中长端所受影响更明显,曲线趋平坦

* 不排除年内还有降息或降准

* 政策真空期後市震荡为主,并视经济走向

* 低利率市况下,信用债机会更多

作者 李宏薇

路透上海6月8日电---在三年半来久违的降息"甘霖"滋润下,中国债市现券收益率和利率互换周五全线下行,经济基本面悲观预期令中长端领跌,收益率曲线趋於平坦化.

业内人士指出,如果中国经济形势未来没有好转,或者说海外形势有所恶化,不排除中国年内继续降息或下调存准的可能.但鉴於此前现券收益率对降息利好已有部分透支,在更多的放松政策出台前,债市将以观望经济数据走向为主,期间伴以震荡盘整.

他们认为,受央行意外降息影响,银行间债市早盘现券收益率普跌,但因此前已累积过多跌幅,未来再下探空间有限.不过优质城投债及一些中低评级信用债,因绝对收益率相对较高,仍有一定投资机会.

"今天(降息)属於兴奋剂影响,未来还是看经济数据,"北京一券商交易员称.

银行间债市周五中长期利率债早盘卖价收益率跌约10个基点.利率互换(IRS)报价早盘报价亦下滑10-20个基点,长端跌幅明显.不过随後现券收益率跌幅有所收窄.

中国人民银行周四晚间意外宣布三年半来首度降息,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整後,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.

国泰君安固定收益部研究主管周文渊也表示,现券,尤其是中长期利率债收益率已至阶段低位.跌的"差不多了,(未来)城投债的风险保护高一点."

但也有交易员指出,是次降息打开了中国未来降息通道.如果经济持续不能好转,不排除对下一步政策放宽的预期,推动债券收益率在政策真空期内再下一城.

申银万国证券报告称,未来降息仍有使用的必要和可能,不过,降息并不能替代降准,因而预计年内还会有两次降准.投行美银美林报告也指出,此次降息的时间点可能显示出即将於本周六公布的5月经济数据逊於预期,从而拖累市场信心,预计未来可能还将继续降息.

**年内再降息降准仍可期**

不看好中国经济未来走势,令机构预测年内仍将再次降准或降息.在进一步的放松政策出台前,震荡料是债市主旋律.市场人士称,他们会更加关注每一期经济数据的具体表现,以提前调整预期和後市判断.

上述券商交易员认为,在本次降息後,现券收益率有望"先下来,(再)维持住.维持期间,要警惕收益率反弹."

他强调说,在政策真空期内,每次的经济数据变化都对市场判断至关重要.如果经济数据持续不能改善,央行或可能因此再降存款准备金率.

至于收益率曲线能否继续扁平化,交易员认为,这取决於央行在未来价格工作和数量工具的使用先後和频率.在经济走势不好的前提下,债市收益率曲线整体上移的可能性非常有限.因此如果在二次降息前,央行先行再下调存款准备金率,短端将引领下行,从而令曲线重新向下陡峭化.

不过也有机构对年内央行再降息心怀谨慎.

招商银行金融市场部刘俊郁称,从隐含效果看,如果存款利率打满1.1上限,其利率水平将小幅高於降息前基准,而贷款利率如达到0.8的下浮下限,其实际基准利率下行幅度最大能够达到90基点(bp),可达到三次降息的潜在效果.因此未来央行可能会有较长的一段观察期,持续性的降息可能不会那麽快到来.

持同样观点的还有投资银行瑞银.其最新报告称,除非欧元区危机严重恶化,预计中国今年将不太可能再次降息,但将继续加大基础建设及其他公共投资.

刘俊郁并表示,今日债市早盘收益率先跌後回升显示,本次降息周期的开启对债市影响很可能没有市场期望之高.而且随着降息对信贷的推动及经济回暖,降息周期所产生的"双刃剑"中的不利部分将逐步浮现.虽然未来几个月的通胀形势乐观,但这波近尾声的"快牛"行情能否在中期顺利转化为"慢牛",依然面临不确定性.

**信用债或有更多机会**

即使市场对近期债市可能震荡预期居多,但信用债或有更好表现.因经过年初以来的大幅下行,债市整体利率已处偏低水平,信用产品有望借相对较高的绝对收益率吸引需求.

华南一银行交易员表示,本次降息对利率产品收益率而言,或是近期跌势的一个阶段性终点,但高收益的信用产品则仍有机会.

"对利率产品来说,(这次降息在短期内)反倒有利好出尽的感觉.高收益的中低评级信用产品应该还有机会."她预计说.

以五年期国债和同期限AA-级无担保企业债为例,前者中债登到期收益率曲线最新报在2.8983%,後者为6.9891%,二者差距达409基点(bp).上述企业债与同样没有免税待遇的同期限政策性金融债到期收益率点差亦逾300bp.

华泰联合证券最新报告也认为,因前期国债、金融债收益率大幅下行已充分预先反映降息预期,而在估值方面,信用产品较为有利.因此本次降息对信用产品的刺激作用将超出利率债,其中中低评级信用产品受益更加明显.

华泰联合证券指出,本次降息通过存款放开上浮和扩大贷款下浮空间,而使得存款利率实际下行幅度可能小於贷款,非对称性质降息对国债、金融债风险收益率向下带动影响受到限制,而信用产品收益率的比价下拉作用将更突出.(完)

--审校 林高丽

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