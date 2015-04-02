中国社保基金买地方债想象空间大于实质效果--华创

路透上海4月2日 - 中国华创证券最新债券报告指出，中国扩大全国社保基金投资范围，允许购买地方债的想象空间大于实质效果；从趋势上来看供给压力还未真正得到释放，收益率仍将处在上行通道之中，依然建议投资者继续等待收益率的进一步调整。

报告认为，关于扩大全国社保基金投资范围的新闻，市场解读偏乐观，对此应当更加辩证地进行分析，提醒投资者关注如下几个问题：

第一，社保基金能有多少资金来购买地方债？预计2015年社保基金规模可能增至1.7-1.8万亿元人民币，即使按照投资上限的20%全部购买地方债，能够消化掉的也仅在3,500亿左右，对于已知的地方债供给无疑杯水车薪。

第二，地方债能否满足社保基金的投资收益率要求？近三年社保基金的投资收益率均在6%以上，4%左右的地方债收益率将明显拉低社保基金的整体投资收益率。如果社保基金被要求积极参与地方债的发行，那么预计它也将同时增加股票投资、直接股权投资、信托贷款投资等高收益资产的配置力量，以求保持整体投资收益率的稳定。

第三，社保基金将如何调整资产配置来应对投资范围的调整？需要考虑以下两个问题：首先，社保基金是调整存量，还是只调整新增量的投资比例？如果只调整新增量的话，规模过低。如果调整存量，投资国债和存款的下限不放开的话，那么购买地方债的规模将相当小，对市场影响不大。如果下限放开，那么意味着社保基金可能会抛弃国债来增加地方债的配置。

第四，应当如何看待扩大社保基金投资范围和地方债务置换之间的关系？我们认为，在地方债呼之欲出的时间点财政部依然无法动员央行在基础货币供给上给予支持，只能够要求社保基金来参与恰恰反映了央行出手的节奏恐怕将晚于市场预期。

综合上面的分析，我们认为，改变社保基金投资范围依然存在较大不确定性，总而言之可以归为两点：社保基金参与地方债的资金规模不一定很大；社保基金购买地方债可能最终会导致抛售国债，给国债利率带来较大上行压力。

而另一方面，地方债预计将在4月开始发行，供给压力巨大，这个是一个确定的绕不开的对于债券市场的利空因素，同时目前并未看到有大幅增加基础货币供给来消化如此规模庞大的利率债的迹象。

尽管从情绪上来说，该新闻有助于缓和近期对于利率债过于担忧的市场情绪，交易盘会带动利率在小波段内出现一定下行行情，但从趋势上来看供给压力还未真正得到释放，利率仍将处在上行通道之中，我们依然建议投资者继续等待利率的进一步调整。

中国国务院周三召开常务会议决定，在依法审慎合规、确保安全的前提下，适当扩大全国社会保障基金投资范围，其中包括，把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。(完)

(发稿 边竞；审校 张喜良)

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