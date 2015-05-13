中国地方债供给将冲击利率债 增加流动性需求--国泰君安

路透上海5月13日 - 中国国泰君安证券研究所最新报告称，地方政府债务置换将改变商业银行资产配置行为，对低收益的利率债将形成挤出效应，流动性需求上升、供给冲击和发行利率水平冲击的不确定性，未来两至三个月债券市场调整风险会增加。

此外，地方债务“违约风险”的“货币化”将使得投资者提升风险偏好，对高风险资产有正面作用。

本地官方媒体--经济参考报报导，财政部等多部委联合下发通知，地方政府可在下达的置换债券限额内，采用定向承销方式发行一定额度地方债，用于置换部分存量债务。针对今年首1万亿元人民币的债券定向承销发行，应该于8月末之前完成。

国泰君安报告认为，是次地方债务置换的本质是变相要求金融机构给地方政府低成本再融资。2015年以来，财政收入增速乏力、地方融资平台融资被控制，地方政府再融资受到极大的约束，基于对债务偿还和地方政府信用的不确定性风险评估，当债务到期的时候，只能向市场以远高于政府债的成本来再融资。

而本次债务置换，主要以定向方式来要求金融机构续贷，一方面降低了再融资成本，另一方面也降低了再融资风险。对金融机构来说，债务置换相当于锁定一部分到期新增投资的期限（延长）、回报（下降），对其他新增资产而言将产生负面冲击。

边际上来看，置换回表的地方政府债相比商业银行持有存量国债/新增债券投资比例巨大（分别为15%和30%），因此对新增其他债券投资冲击也会比较大，主要体现在会降低其他新增债券的久期和提高预期收益率。

地方债务被置换成地方政府债券，也可以被看作是资产证券化的过程，增加了流动性资产供给，导致流动性需求上升。

在总量流动性并没上升的情况下（除非央行注水），否则流动性资产供给上升，会增加流动性需求从而对现有债券产生挤出效应（类似于限售股可以流通），当然，被纳入央行操作和国库现金抵押品，也可以从央行进行融资，会对冲部分新增流动性需求。

短期来看，地方债供给会迅速上升，对现有利率债投资将形成明显挤出效应。地方债发行时间紧、规模大，要求首批债券置换额度的定向承销发行工作将于2015年8月31日前完成，这意味着从5-8月，平均每月需进行的债务置换规模在2,000-2,500亿，超过4月份利率债全月发行总量的40%，时间紧、任务重。

对银行而言，考虑到流动性改善、风险权重下降、免税效应，地方政府债券风险调整后的收益率并不弱于贷款,也能够边际提升商业银行信贷扩张能力。地方政府债务重组和资产证券化，在某种程度上边际上可以改善商业银行资产质量，也可以适度增加商业银行扩张信贷的空间。

地方政府债务存量置换过程中，其实中央政府并未担保置换后的地方政府债券，融资主体的信用风险并未改变，最本质的一条恐怕是中央银行的流动性支持（可以作为中央银行货币政策操作的抵押品），这意味着如果地方政府债券违约，中央银行可以适当兜底，“违约风险”被货币化，很可能提升投资者风险偏好。

此前推迟发行的今年首批地方政府债终于破冰前行。江苏省财政厅周二晚发布公告称，今年首批522亿元省政府一般债券将于下周一（18日)公开招标发行;其中置换一般债券308亿元，新增一般债券214亿元。为今年首批正式公布招标时间的地方政府债。(完)

(整理 李宏薇; 审校 黄凯)

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