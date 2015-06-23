中国经济弱于预期 可能带来债市长端阶段性机会--申万宏源

路透上海6月23日 - 中国申万宏源债券部最新利率周评认为，目前看资金面稳中趋紧，但经济企稳可能晚于预期。近期市场可能趋于平坦化，短端收益率仍有上行可能，但长端可能稳中趋降，过宽的长短期利差得到修正。

报告称，市场对政策放松有所期待，但对政策放松的效果并不抱太大希望。当然，经济的企稳只是被推迟，对于长端的中长期观点仍然相对谨慎。

4、5月中国经济表现出阶段性企稳，使市场对于经济复苏的期待逐渐加强，但进入6月以来，经济表现出再度趋弱的势头。

一方面，申万调研指数6月上半月再度出现了大幅的超预期的下滑，另一方面，6月上半月耗煤、水泥产量等高频数据也再度恶化。总体来看，经济企稳可能会半途而废，6月以及未来1-2个月经济可能再度低于预期。倒逼降息、PSL等政策更快出台。

资金面的边际趋紧还将延续，一方面，本周还有IPO和地方债发行，而如果股市开始去杠杆，在初期将对资金面造成较大负面影响。同时，月末临近也增加了资金面的不确定性。

另一方面，目前国际资金环境开始发生变化，美国加息预期虽然有所推迟，但年内加息的预期仍然比较强，而随着欧洲、日本的经济和通胀逐渐有所起色，欧洲日本量宽虽然不会马上退出，但进一步宽松的可能性明显下降，加息时间成为市场关注的话题。

因此我们认为目前资金面边际趋紧的情况仍将延续一段时间，但不会失控，中国央行将保持资金面的平稳，七天资金价格如果超过3%以上，央行采取降准等措施的概率较大。

5月金融机构外汇占款环比增加321.78亿元，为连续第二个月正增长。央行口径下，4月外占环比减少459.42亿元，较3月降幅收窄。这一变化主要来自于近两月出口的边际改善以及美元走势的回调。

5月央行口径外汇占款大概率继续缩量流出甚至转正，但由于财政存款大量上缴，外占流失的放缓无益于基础货币的增加。

而长期来看，6月以来调研指数和高频数据均显示出口再度大幅走弱，伴随国内资本市场震荡剧烈、美国加息预期加强，近期国际资金大幅流出，外汇占款可能重新受到负面冲击，长期逐渐减少的趋势难以改变。(完)

(整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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