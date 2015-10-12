焦点：点心债基金净流出金额创新高 受中国在岸市场开放冲击

图为人民币纸币和硬币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透香港10月12日 - 中国当局维稳金融市场的措施，让离岸人民币债券市场面临风险，点心债基金赎回金额创纪录高位，新债发行放缓。

不过是数年前，在外界一致预期人民币走升的气氛下，投资人还在争相购买离岸人民币债券，对照目前光景，更加凸显出今年夏季人民币变革的震撼影响。

中国政府的最新举措，让机构投资人更容易在中国境内市场发债融资，而非前往离岸市场。另外，8月间人民币中间价贬值的震撼，也打破了人民币只升不贬的看法，降低了持有人民币资产的吸引力。

“别忘了，离岸市场之所以存在，是因为之前存在的资本帐限制，”香港安盛投资管理新兴亚洲资深经济分析师Aidan Yao指出。

“随着推出更多改革措施，像是扩大进入境内债券市场渠道，关于离岸市场长期存续能力的疑问也日益升高。”

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)初步数据估计，8月和9月点心债基金合计净流出8亿美元，创两个月净流出最大金额。目前还有几档基金尚未报告月度数据。

这是自2010年以来点心债基金领域首见规模减少，之前则为年年录得增长。理柏数据显示，截至8月底的管理资产规模合计58亿美元，远低于2014年10月的84亿美元高峰。

“在可见的未来，看不到任何牢靠因素可刺激点心债前景好转，因此，我们或许很快会看到更多资金流出。”香港一档债券基金信用策略师称。由于他未获授权对媒体发言，因此不愿具名。

高收益点心债承受的压力尤其大，这个板块又以中国房地产商为主。和其他高收益债相比，这些企业发行的点心债今年跌幅最大。

离岸人民币市场中，汇丰(HSBC)和德意志银行.DBCNHSOV编制的两种衡量人民币计价债券收益表现的指数，在近高点水准交投，显示投资人对持有那些债券要求的风险溢价较高。

汤森路透数据显示，截至9月底的总发行量为1,380亿元人民币，是上年同期的一半不到。2014年全年的发行量为创纪录的3,370亿元人民币。

“投资者方面受害较深，因为多年来市场一直是单方面押注人民币将会稳定升值，”一对冲基金的信用分析师表示。“如今我们不知道能否相信政府不会让人民币贬值更多。”

两位直接了解情况的人士表示，中国当局也在采取重要举措，好让机构投资人能更多且更灵活地进入其规模6万亿美元的债市。中国债市的融资成本亦较为便宜。

上个月底，中银香港(2388.HK)和汇丰(HSBA.L) (0005.HK)成为第一批在中国大陆发行人民币债券的海外商业银行。之前的发行量一直很稀少，基本上限定在全球性发展机构。

“随着境内市场的开放，比起离岸市场，有愈来愈多的机构投资人将被吸引至国内债市，”Stratton Street Capital投资组合主管Andy Seaman表示。该公司管理的资产达11亿美元。

点心基金净流出图表：link.reuters.com/wax75w

较高的风险溢价图表：link.reuters.com/tax75w

(完)