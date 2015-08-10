焦点：中国专项金融债定向输血长期资金 贴息如何落地引关注

作者 侯向明

路透北京8月10日 - 中国为挽经济颓势将推出万亿元专项金融债发行计划，财政部贴息以及募集资金定向投放地方基础建设项目，均显示其定向精准发力的良苦用心，通过向融资主体直接投放长期低成本资金，以提升政策稳增长的实际效力。

本次专项债将采用定向发行方式，令饱受供给忧虑困扰的债市舒了一口气，而财政给予90%贴息究竟将如何操作则引发市场热议。

市场人士分成了明显的两派：一方认为应该补贴发债利率和项目收益差额的部分，这样利于公平且对二级市场影响更小；而另一方则认为应从可操作性角度考虑，直接以最终票面利率为基准进行补贴，而且他们认为从有关的字面表述上看也是如此。

北京一券商分析师说，“由于细节性的东西还没有公布，定价这块也不好说，但贴息应该就是贴的发债利率和项目（收益）之间的利息差吧。”

华创证券固定收益首席分析师屈庆赞同这一观点。他同时认为，邮储银行获得的专项债的收益可能会是一个市场化利率，但国开行或农发行向邮储定向发行的成本肯定低于市场利率。

他并举例称，如果邮储银行拿到利率为4%的10年期专项债，国开行则可能根据项目预期收益率或者直接参考PSL(抵押补充贷款)利率来低成本发行。

“财政应该就是按照90%的比例，来补贴这个利率差部分给邮储银行，”他说。

业内人士并指出，虽然是定向发行，但若按票面利率进行高补贴的话可能会影响二级市场的定价心理预期，差价补贴则会对现有品种影响更小。

中国国务院常务会议此前表示，推进城市地下综合管廊建设，将管廊建设列入专项金融债支持范围。路透7月末援引消息人士称，中国将推出逾万亿的长期专项金融债发行计划以支持基础建设，期限有望超过10年，并将分批发行，首批最快将于一个月左右推向市场。而为保证债券的顺利发行，中国央行、财政部等都将出台优惠政策加以扶持。[nL3S10B4AN]

随后国内媒体报导称，国开行、农发行将向邮储银行定向发行专项建设债券，中央财政按照专项建设债券利率的90%给予贴息，国开行、农发行利用专项建设债券筹集资金，建立专项建设基金，主要采用股权方式投入，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金；首期发行规模可能为3,000亿元。

而在贴息方式上，兴业银行首席分析师鲁政委提出了不同看法。他认为应直接在发行票面利率的基础上加以补贴，否则补贴过小，起不到应有的作用，而且差价补贴也不利于操作。

另一位不愿具名的财税官员亦表达了类似立场。该官员表示，“从所流传文件的字面看，应该是财政部根据债券的票面利率给认购债券的机构，也就是邮储银行，按利率的90%给予贴息。”

此外对于首批专项债“花落”邮储银行，市场人士认为这是由于邮储在同业中的存贷比非常低，贷款额度十分充足，而且其业务模式也使得“资金充裕”一直是该银行的标签。

一位银行业研究人士就对此戏称，“为国接盘嘛，你那么多钱不花，那我就帮你花点，也不让你吃亏。”

邮储银行副行长徐学明上月曾透露，目前该行整体存贷比达到38.9%，预计三至五年内将达到或接近国有大行水平。

**专项金融债功效并不乐观**

中国经济增速虽低位企稳，但下行压力不减，固定资产投资增速自去年以来便一路下滑，新一轮投资计划的推出也意味着地方基建项目投资仍是稳增长的关键力量。

路透统计，中国今年启动地方债发行约两个半月以来，累计发行规模已达约1.53万亿元，但因其中很大一部分为置换债券，新增债市相对于庞大的地方投资需求可谓杯水车薪；而政府大力支持的PPP模式（政府和社会资本合作）也由于其高成本缺点而难以推广。

专项金融债的亮相正当其时。路透稍早亦分析认为，中国央行7月MLF不增反降，PSL环比新增也大幅缩量，这或暗示着中国央行货币政策工具使用正在改弦易张，下调存款准备金率+长期专项金融债的政策组合将成为新宠。

一知情人士亦表示，此次专项金融债发行实质上就是向地方投资项目提供“软贷款”。

软贷款是指作为政策性银行，可以通过政府或国有公司的融资平台进行贷款，其贷款允许用于国家确定的重点建设项目的资本金或股本投入，与商业银行贷款相比，软贷款利息低，还款期限长。

不过在政府决心如此之大的背后，市场对这一工具的效果却态度谨慎。中金公司固收团队报告认为，专项金融债的模式可能面临PPP推进过程中一样的尴尬，“愿望很美好，现实很骨感”；专项金融债计划是否能有效提振经济，仍需要时间观察，并非想象中的那么乐观。

北京另一券商的研究员亦表示，此举只能说明中央政府稳增长的决心很强，但下半年经济可能只是走平。

“反腐导致地方投资意愿不比以往，以前一拍脑袋就能做出的投资决策，现在也不敢了，（专项金融债计划）效果肯定跟以前是没法比的，不过也比他什么都不做还是好一些。”该研究员称。

三菱东京日联银行首席金融市场分析师李刘阳则显得稍显乐观。他认为，如果这些钱能够进入投资项目当中去，其对经济的影响还是会有的，同时亦有利于钢铁水泥等行业的产能释放。

他并表示，下半年货币政策还会提供一定的金融支持，但更多的会依赖财政政策，原因在于出口或房地产消费等其它带动经济的因素都不尽如人意。

“所以只能在财政和基建投资上增加力度，否则今年保7可能会有一定的问题。”他说。（完）

(审校 边竞/张喜良)

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