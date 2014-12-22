资金年末趋紧但宽松预期仍在 债券利率曲线料平坦化--广发银行

路透上海12月22日 - 中国广发银行最新报告认为，新股对资金的影响迅速席卷市场，借钱鬼哭狼嚎。本周IPO接近尾声，预计资金会有所放松，但临近年末，跨年需求旺盛，资金仍是偏紧状态。目前线上线下跨年资金都是天价，债券和IRS利率却比较平稳。

可以看出市场正在强烈反应后续资金会明显宽松的预期，这种信心从上周国开压R007的利率时就出现了。其实此时的市场反而简单一些，没有数据干扰，没有一级市场供需影响，就看资金何时宽松，何时央行出手相救。

不过根据过往经验，在资金收紧时IRS利率涨不上去，一旦资金真的宽松，IRS反而容易反弹。听起来不合常理，但过往经验表明市场确实常见这种走势。从政策方面看，宽松政策落地确实有需要，但时间点是关键。要降低融资成本，降准是最有效的，现在降息已经落地，降准值得期待。但汇率和房地产调控等顾虑会影响政策落地时点。

**资金面不会松，债券曲线平坦化**

具体而言，资金本周会从极度紧张中缓解，但临近年末，资金面仍不会很松。IPO的冲击在上周已经令市场无法承受，但短端的融资利率没有明显提升，很明显国开在某个位置要压住利率，对其他市场来说，这是非常不市场化的。看21天，1个月等品种，已经涨至7%以上，网下的7天资金已经9%，跨年资金超过10%。虽然IPO的冲击是短期因素，但资金利率完全不能反应资金松紧程度。下周IPO结束，传说中的财政投放到来，资金有望宽松，资金开盘利率将逐步回落。

债券方面，资金紧张时期，利率曲线明显平坦化。对大部分缺钱的机构来说，抛售短债是迫不得已的融资手段。而有钱但并不富裕的机构，面对政策宽松的大方向，此时会选择拉长久期，迅速扩大DV01。真正有钱的机构，此时在融资利率上表现得比较任性，也间接推动了中短端收益率上涨。这种局面下，收益率曲线已经畸形，甚至出现波浪。

广发认为此时只要不是被迫卖债筹钱，就可以持有中短端流动性较好的国开债，或者少量加仓。未来不论降准，降息等都对短端更有利。另外可以考虑捡一些高收益的CP收藏，比如6.0%左右的AAA短融，相比年初6.7%的高点水平，现在已经反弹了很多。明年一季度开始是季节性的利率下降时期，现在正好打基础，如果宽松政策落地则更好。

总之，资金如此紧张时债券能保持淡定已经不容易，所以可以继续持有，或少量加仓。现阶段买入的话，推荐期限短、收益高、流动性好的品种。

IRS在10个点的范围内已经震荡了整整一周，资金紧张和宽松预期交织，令IRS无从选择。看眼前，资金因素的影响略大，IRS难以下降。看未来，政策落地的预期非常强烈，以至于全市场都不在乎carry压力，卖压持续不断。对于政策，市场得猜测太多。

赞同降准会落地这一看法。不过从交易角度，不能把宝都压在偶然性、随机的因素上。思路是，1、何时降准落地。政策拖得时间越久，市场反应越平淡，尤其是在这种资金非常紧张的时期，对预期的消耗是很严重的。2、降准后资金利率会如何，这是核心。

降准等政策不会是主动宽松式的，MLF已经令银行间杠杆大大提升，这并不是央行希望看到的结果。现在应对资金收紧，央行主要通过SLO低调解决，逆回购都不用，更不用说降准。如果铁了心要快速降低融资成本，就要大规模放水，不是一两次降准能解决的。3、频繁SLO、甚至降准，能把R007压到多少？预期短期内到3.0%就是低位。而且在预期拖了这么久之后，市场到底还能靠此类消息下降多少难说。

所以，目前趋势仍不明朗，本周资金有望宽松，此时IRS可以顺势少量卖出，但建议保持支付固定仓位，carry也会很舒服。而且根据过往经验，在资金收紧时IRS利率回落或受压制，一旦资金真的宽松，IRS反而容易反弹。如果强烈预期降准，那就多持有一些中短债，露出敞口。

**上周市场回顾：宽松预期仍在，债券无视资金面紧张局面**

上周，债券利率一直是在震荡中逐步下降，无视资金面的紧张。最终收益率曲线小幅下降，曲线继续平坦。目前流动性较好的3年和10年国开都在4.14%左右，5年反而较高，曲线继续保持尖尖的状态。债市买盘一直活跃的原因主要是央行进行MLF资金投放和资金即将宽松的预期，不少机构为明年的行情做准备，部分高收益CP金融债得到追捧。周末资金有所宽松，降准预期准时到来，IRS和债券利率都有所下降，股市也有起色。其实市场未必认为真的会降准，只是借此打一波。

资金上周非常紧张，一度民不聊生。不过央行及时给予资金帮助，令市场平稳度过。此次新股发行，央行的看法或许跟市场一样，即短期冲击，所以并未采取过多措施，只是续作MLF，给予SLO等手段。R007在上周五上冲至6.06%，也未见过多干预，只是早盘国开在11点前压住fixing而已。这次资金收紧也给市场提了个醒，资金不是一味宽松的。

IRS利率上周窄幅震荡，面对较高的资金利率，IRS上方压力非常大，卖盘汹涌，主要是预期带来的大量卖盘。直到上周四周五，fixing利率从4.4%升至5.9%，repo 1y才突破3.40%。而repo 5y上周总体下降6bp至3.46%，强烈的宽松预期令repo 1*5大大收窄，从18bp缩窄至5bp。随着资金宽松，短端下降，repo spread很可能重新拉宽。

综上所述，上周虽然资金紧张，但由于强烈的宽松预期存在，央行又辅以及时的流动性拯救操作，债券利率有所下行并平坦化，IRS曲线明显变平。后期资金宽松，曲线形态会有所陡峭。（完）

(整理 徐永; 审校 曾祥进)

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