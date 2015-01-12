中国债市一季度供给压力较小 有望迎来交易性机会--中金

路透上海1月12日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，未来值得关注的仍是国内经济数据的表现。如果经济没有有效企稳甚至继续下滑，则可能证伪债券投资者的担忧，货币政策也可能会继续放松，债券在一季度供给压力较小的情况下有望迎来交易性的机会。

在机会大于风险的情况下，仍建议投资者持券待涨，等风来！

**通胀延续弱势，实际利率偏高**

去年8月以来，工业品价格加速下行，工业品持续通缩引起市场关注。首先，原油价格下跌是工业价格加速下行的直接原因，剔除石油相关行业的PPI降幅显着收窄。

其次，房地产持续下行是工业价格持续低迷的核心原因，由于房地产处在下行周期，政府稳增长措施力度偏弱，中上游工业持续放缓，工业品价格持续下跌，不含油气、黑色和有色的PPI较为稳定。再者，考虑大宗商品价格低迷，房地产市场依然弱势，尽管工业价格降幅或逐步收窄，但工业品持续通缩的可能性大。

工业品持续通缩背景下，消费价格继续弱势可能性大。从价格传递角度看，PPI影响CPI途径有二：一是通过PPI生活资料中的食品价格影响CPI食品中的不含肉禽、鲜菜和鲜果部分价格，二是通过PPI生活资料中的非食品价格影响CPI非食品中的商品价格。工业价格弱势拖累部分食品价格和非食品商品价格，叠加服务业价格增速放缓，而短期猪肉价格弱势，预计通胀或延续弱势格局。

通胀弱势导致经济处于实际利率偏高的环境中，这不利于居民消费和企业投资，货币政策仍有较大放松压力。

随着以能源为主的大宗商品价格持续下跌，全球主要经济体均处在低通胀环境中。就发达经济体来看，11月发达经济体CPI同比增速从10月的1.4%降至1.1%，发达经济体通胀弱势：美国通胀继续弱势运行可能性大，日本CPI同比将重回1%以内，欧元区通缩风险加剧。

就新兴经济体来看，大宗商品进口国受益于油价下跌，通胀水平显着回落；经常项目恶化和美元走强导致货币贬值和资金外流，以出口能源为主的新兴经济体面临较大的通胀压力。除美联储加息方向明确，除部分面临外部冲击的新兴经济体，低通胀可能是全球主要货币当局保持宽松货币政策。

**12月经济数据前瞻**

12月下旬到年初这段时间，收益率总体是横盘状态，投资者在消化了前期债市的一些利好之后，近期处于观望之中。

投资者的谨慎源于以下几方面的疑虑：（1）基建项目增加，信贷投放加快可能推动经济回升。（2）房地产销量在降息后明显反弹，需求的回暖可能推动房地产投资增加，从而抑制债券收益率下行动能。（3）股市总体仍延续涨势，打新股可能造成较大冲击。（4）货币政策在降息后没有传达进一步的放松信号，投资者对政策放松的预期降温。

但基本面的因素仍对债市构成支撑，使得投资者也不会过度看空债市。尤其是从全球的环境来看，强美元和弱大宗依然在压低全球的通胀水平。中国的通胀近期也延续前期的滑落态势，非食品CPI滑落至最近几年的低点，核心CPI近几个月也呈现下滑趋势。

在通胀走低以及油价下跌带来的全球不确定性上升的环境中，全球债券收益率近期持续下降。日本和德国10国债已经是历史新低，英国和美国离2012年7月份的历史低点已经不算太远。相比之下，中国国债收益率目前仍在历史平均水平上方，而与2012年7月份的低点相比，目前中长端仍比当时高30-40bp，而中短高出的幅度更为明显。中国债券的收益率仍有向下的想象空间。

从目前的情况来看，我们还看不到宽货币向宽信用转移的坚实的证据。从房地产的角度来看，房地产开发商的拿地还是比较谨慎。2014年11和12月份土地出让金的规模虽然有所回升，但相比于2013年11月份和12月份，仍有较明显的下滑；仅靠一线城市的支撑，房地产投资难以有明显的反弹。

综合房地产和基建的情况来看，宽货币向宽信用的转移还不是那么顺畅，融资需求和货币增速目前都难以有明显的提高。对于货币政策而言，我们认为仍需要引导实际利率下行来放松货币条件。近期来看，汇率和股市对货币政策放松的制约也在逐步减弱。货币政策未来的放松节奏和力度有望回归经济基本面。(完)

(整理 李宏薇; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。