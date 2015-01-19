2015年债市信用事件冲击难以避免 看好中高等级品种--中金

路透上海1月19日 - 中国大型投行--中金公司最新信用策略双周报称，2015年债券市场系统性违约风险可能性很小，不过因企业基本面没有根本好转，银行风险偏好仍低，加之最差的部分发行人再融资压力仍高，信用事件对于利差的阶段性冲击仍难以避免，相对而言更看好中高等级品种。

对于高收益板块，一方面城投债缺失，短期供给会相当稀缺，但另一方面又可能面临信用事件和流动性冲击的“不定时炸弹”，15年恐怕注定是高波动的一年。

不管存量城投债未来是福是祸，未来信用债投资必须尽快回归风险定价思路，在深入信用研究的基础上以更精准地择时择券获取超额收益。

**高收益板块波动风险加大**

2014年万人瞩目的首例债券实质违约的超日债刚刚转危为安，新年前后信用事件又频频出现。海外市场方面，佳兆业集团港元贷款和债券违约事件引发佳兆业美元债券及香港房地产债券的大幅调整。

佳兆业是华通路桥之后又一起并非由企业自身经营问题引发，而是由非经营性突发事件导致企业正常周转能力丧失，从而陷入流动性困境的事件。

该案例再次反映出民营企业的财务指标所不能反映的天然风险缺陷：业务经营及再融资能力受实际控制人影响过大。即使历史经营和财务状况较好的民企，也可能受到突发事件的影响导致短期内流动性陷入枯竭。

国内市场方面，ST湘鄂发行人中科云网公告了部分公司债提前回购的议案，偿付资金主要来源于股权及商标转让，但目前转让款仅到位6,000万元，第二笔9,300万元转让款未如期到账。此外，公司实际控制人孟凯被调查及辞职，可能使得公司后续融资变得更加困难。

除了突发信用事件以外，近期负面评级调整也较多，反映出行业景气度和个券信用资质恶化趋势导致的评级下调仍未停止，预计15年产能过剩的强周期性行业负面评级行动次数仍将维持较高水平。

另外2013年开始城投债的负面评级行动也开始增多，最近两周城投集中出现了3项负面行动，占14年该行业负面评级行动次数的23%，主要理由为当地财力下降、BT款持续下降以及偿债基金专户资金未到位。

在43号文公布之后，由于部分债券可能存在无法纳入地方政府债务的风险，特别是未来城投平台再融资可能面临很强的约束，短期内地方政府债务能否顺利过渡存在较大不确定性，可能导致评级公司下调城投行业评级的动力增强。

未来随着地方政府存量债务甄别结果的陆续披露，未被纳入地方政府债务的个券评级被下调的可能性也会大大增加。除了评级下调外，随着1月5日存量地方政府债务上报截至日的到来，近期关于存量债务甄别情况报导较多。

从目前情况看，基本印证了我们之前的看法，即甄别没有清晰界限，甄别结果取决于博弈和财政部认可程度，最终纳入地方政府债务的总量相比13年6月很难大幅扩张，必然有一部分债券不在地方政府债务范围内。

同时由于缺乏清晰界限，投资者在名单公布之前无法预判哪些债券可能纳入地方政府债范围，导致城投板块不确定性增强。

虽然财政部主动公布明细名单的可能性很小，但交易商协会、中登公司等其他监管机构出于各自业务领域加强监管的目的，需要将发行和质押资格与债务性质挂钩，从可能推动部分债务性质的逐渐披露，导致个券估值风险逐步暴露。

如果再配合城投债供给大幅压缩下市场对于平台再融资风险的担忧提升，板块估值波动可能仍会加剧。

**平坦曲线下短融相对价值突出**

近期信用利差出现比较明显的压缩，与信用债供给显着减少，尤其城投债缺位后市场缺乏相对安全的高收益配置标的有很大关系。

从近期的供给数据来看，14年12月非金融类信用债实际净增量不足900亿元，较11月下降44%，其中中长期信用债净增量只有大约430亿，比11月下降了75%。

1月截至目前信用债公告发行量1,200亿元，不到14年12月发行量的40%，不到14年月均发行量的30%，其中中长期产品发行量只有320亿，分别不到14年12月发行量的20%和14年月均发行量的15%。

如果下半月公告量不显着提速，全月净增量超过1000亿的可能性不大，甚至有可能比14年12月的净增量更低。

1月信用债供给的继续大幅下滑符合我们近期策略周报对于15年一季度信用债供给下降的判断。背后的原因主要是非城投企业融资意愿较弱，以及城投债供给受限且替代品种弥补空缺尚待时日。

后续看，我们认为上述制约信用债供给的因素仍将持续一段时间。在财政部不出台允许城投平台继续通过债券渠道替地方政府融资的过渡期安排前，供给稀缺的情况难以显着扭转。

需求方面，从12月信用债投资者结构变化看，广义基金仍是最主要的配置主体，其配置呈现两端化，一方面在企业债收益率大幅上调至高位后加大买入，另一方面则配置了较多的短融品种。

此外，12月与自身相比增配力度明显加大的主要是券商自营，在12月信用债收益率上调至高位后对企业债、中票和短融均有配置。

综合供需两个方面的情况来看，我们维持年度策略报告中短期内信用债供不应求的观点，虽然理财配置规模增速可能在放缓，但标的稀缺性更为明显，理财类资金会出现阶段性欠配的局面，信用利差有望继续压缩并在低位维持。

另外目前短融中票的收益率曲线出现历史少见的平坦状态。我们预期央行的货币政策仍会维持稳中偏松的取向，而春节过后的3、4月份则是每年资金面季节性最为宽松的时期，届时质押回购利率中枢大概率出现下行。

因此目前十分平坦的短融中票收益率曲线存在着较大的修正空间。从持有回报上来看，目前中票的收益率水平如果持有半年或者一年的话，要想达到持有短融的收益，仅能覆盖中票收益率上行5-10bp的风险。

从信用利差目前所处的历史位置上来看，短融也明显优于中票。总的来说，目前看短融的性价比和回报确定性都相对更高。

**市场回顾：交易所弱于银行间**

进入新的一年，银行间资金面重回宽松，短融中票二级市场买盘活跃。信用利差主动收窄，但评级间利差收窄不明显，AA+以上评级成交相对更活跃。

目前短融信用利差回落至历史中值和3/4分位数之间；中票方面，中高等级品种信用利差大幅回落至历史1/4分位数附近，而AA评级信用利差也已回落至略高于历史中位数的位置。

银行间城投债交投稍有回暖，收益率出现回落。目前7年地级市AA城投债收益率中枢在6.1%~6.3%附近。

交易所债券交投较为清淡，个券收益率涨跌互现，整体变动幅度不大，其中企业债以下跌为主，城投债走势明显弱于银行间。(完)

(整理 李宏薇; 审校 林高丽)

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