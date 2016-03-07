中国快速增长的地方政府债务还未严重威胁财政稳定性--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本新闻稿，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）

新加坡，2016年3月7日—中国地方政府债务在过去两年半内快速攀升后，增速可能放缓，标准普尔评级服务今日发布的报告《中国快速增长的地方政府债务还未对财政稳定性构成严重威胁》如是表示。 依据各省公布的2015年政府债务限额报告和决算报告，我们估算2013年6月至2015年12月地方政府债务的年增长率为17%。

目前中国的地方政府债务余额在过去几年迅速扩张，我们估计2015年底地方政府直接债务余额为16万亿人民币，较2013年6月增长47%。这个增速是在过去几年中央政府采取强硬措施抑制地方政府债务过快扩张的背景下发生的。 标准普尔信用分析师陈锦荣表示：“若地方政府债务的平均年增长率17%再持续数年，中国长期财政可持续性可能受到削弱。但考虑到2015年地方政府直接债务余额占国内生产总值(GDP)的24%，而且中央政府的债务净额与GDP的比率也维持在比较低的17%的水平，因此地方政府直接债务对整个中国政府体系的偿付能力还未构成压力。”

对多数省级政府而言，当前债务负担水平对各省的财政健康状况还未构成威胁。原因之一是偿债能力较强的省级政府举借了其中的大部分债务。举债规模最大的省级政府多为经济规模大、收入水平高的地方政府。大部分举借资金似乎用于基础设施项目，而这有利于提高经济的增长潜能。