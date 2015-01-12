中国转债估值高 思路应转为持有待涨中且战且退--中金

路透上海1月12日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，转债估值高是确定性因素，而股市走势是概率问题，尾部风险难防范，对投资者交易能力的要求正在提升，思路应转为持有待涨中且战且退，开始考虑正股替代策略。

除非刚性配置底仓，增持需要更精准的择时能力且控制量。本周格力转债上市，预计估值将一步到位，但短期仍可能受益于炒新。

而股市方面，仍坚持由“快钱”主导到“慢钱”推动的思路，未来两个月震荡加大但仍正面看待，因此估值过高并不等于要立即兑现。

之前对洛钼、宝钢EB、歌尔等新券“占坑”策略收效佳。但转债市场正股上涨叠加估值抬升的美好时光正在逝去。由于转债估值已经透支了相当高的股市上涨预期，且达到07、09年的股市预期、供求状况相似阶段的水平，中长期配置价值大为弱化。当然，在稀缺性正在体现的时候，估值主动压缩的可能性较小，转债价格和正股仍会保持同向，但弹性将明显降低。

**市场回顾**

2015年的首周，股市波动有增无减，权重板块在油价及外盘大跌、7万亿基础设施项目、IPO提速及ETF期权将推出的影响下剧烈波动。

上证综指当周一度冲破3400关口，但最终在周五尾盘戏剧性的冲高回落，累计上涨1.57%，成交与去年末相近。

转债稀缺性预期深入人心，估值继续上扬，直逼07-10年高位。歌尔、洛钼等暂无赎回压力的个券回报惊人，“占坑策略”胜出，转债指数上涨2.13%，明显跑赢平价指数。

我们在近日的最大感受是，转债投资者热情之高与可选择余地之低形成了鲜明反差。投资者仍热切期待在新一年里通过转债博取超额回报。但转债纷纷遭遇赎回压力而转股后“僧多粥少”，已经没有太多择券空间。

**股市推动力从“快钱”到“慢钱”**

我们更加坚定之前关于股市推动力从“快钱”到“慢钱”的预判。仍有诸多投资者与我们探讨对这波股市行情的看法，而这也显然是转债市场最大推动力。对这波行情的起源，仍是三个因素叠加的结果：

1、资金再配置需求。投资依赖症等经济增长怪圈被打破之后，信托等非传统金融资产大扩容逆转且回报降低，房地产投资价值也在弱化，实业投资缺少良好的预期回报，资金重新进行资产再配置，传统金融资产是受益者。

2、股市“聚光灯效应”。激活股权市场的政策取向，以及各种改革题材、沪港通和50ETF期权等引发各种关注点并提供炒作替代，极大地调动了市场情绪。

3、托底效应。对经济、房地产尾部风险的防范，扭转了投资者的风险偏好。

进一步讲，我们仍将股市行情分为如下阶段：

1、去年5月份之前是存量资金博弈行情，小盘股是热点板块。

2、去年7月份到12月份，是增量思维下的“快钱阶段”，借由新媒体和融资融券杠杆操作放大了资金能量。低估值、主流题材、牛市自循环、中游复苏等板块最好，小盘股遭遇资金分流、量化交易投资者止损、注册制预期等诸多利空。

3、在12月22日《慢钱，快变量》中，我们提出股市开始进入“慢钱”主导阶段，两融受益权等杠杆操作遭遇监管风波，增速放缓。而逐步到期的理财资金等仍是股市的“窖藏资金”，但对股市推动力有所减弱，波动加大但总体仍向好。板块方面，由于量化交易投资者逆向操作，叠加新年度开始股基调仓换股结束，中小盘品种结束普跌，进入分化时代，而主题性机会仍最受关注。

4、今年3、4月份之后需要担忧大幅波动甚至调整风险，届时慢钱也已经完成资产再配置，叠加IPO加速、消息面刺激的阶段性回落、业绩期到来，城投再融资政策不排除引发“中国版财政悬崖”风险，市场风险加大。当然政策预期是最大的变数。

短期来看，上周五50指数及保险两融受益权政策引发剧烈波动、板块轮动较为充分、IPO打新到来、上海电气等大股东减持等可能引发获利盘的撤出，并带来短期调整压力，但调整空间预计有限，资金流入速度而非方向变化。

**正股带来的交易性机会仍有期待**

转债市场本身双轮驱动的美好时光渐逝，正股带来的交易性机会仍有期待，配置价值弱化，正股“单轮”驱动的交易价值仍存。

我们在近期不断的阐述转债“稀缺性”可能产生的影响。概况的讲，这将导致短期供求失衡从而引发转债估值上升，这导致转债市场面临一段正股上涨和估值上升双轮驱动的美好时光。

行情至此，如下问题需要回答：

①估值抬升（仅仅是估值，不是价格）结束了吗？我们认为已经临近尾声。供求失衡的情况下，只有通过估值高估才能实现市场的出清，加上刚性配置资金未雨绸缪、收集底仓，转债再次成为“拍卖市场”，价最高者得，投资者群体将再次单一化。我们在《幸福的烦恼》等报告中曾有阐述，本轮估值抬升有望接近09、10年，但难明显超越。我们需要区分估值抬升的合理（牛市中就应给予更高估值）和泡沫成分（严重透支会付出中长期代价）。而历史新券上市定位最具有参考价值。以此作为对照，目前歌尔等转债都已经达到了09-10年的估值水平，估值继续提升空间已经有限，并已经透支了很强的正股上涨预期和空间。

②转债价格驱动重回正股，一段时间内转债价格至少还会同正股保持同向。短期来看，在转债稀缺性正在体现的过程当中，除非股市出现明显的调整导致市场牛市预期急剧降温，或者个券进入赎回期，导致估值被迫收缩，否则估值难以主动压缩，转债价格走势仍可能与正股同向。但对于赎回期较近、绝对价位较高的品种，转债的上涨弹性有可能会逐步变差，正股上涨过程中将挤压溢价率。

③操作思路上，中长期配置价值正在淡化，短期交易价值仍存。尾部向下风险已经不可控，中期的性价比也不及“正股（行业龙头是更好的替代品）+纯债”替代组合，显然应该开始留一份警惕。

④目前转债估值预期的股市表现如何？已经预期上证综指半年内将上涨到4760点！简单计算如下，选取歌尔、洛钼、吉视三只转债品种，平均转债价格为143.15元，平均平价为103.65元，假设持有期半年的投资回报要求是5%（从风险收益比来看，10%都不高），且正股走势与大市持平，进入赎回期且触发赎回条款平价溢价率归零，那么股指要上涨到4760点。已经接近市场上最有想象力的卖方预测。转债估值已经隐含了过高的股市上涨预期，当然其间的走势仍会非常复杂。

⑤还需要说明的是，目前转债基金净资产规模仅在100亿元出头，最低持仓比率为64%（固收80%，转债占固收的80%），即这部分的刚性需求筹码在60-100亿元。而且后面60亿元的上海电气转债即将发行。因此，单纯从刚性配置资金的角度讲，即便转债市场萎缩到400亿元，想倒逼刚性配置资金打爆转债价格也并不现实。(完)

(整理 边竞; 审校 张喜良)

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