中国地方债新增额将续升 未来每年置换债或四至五万亿--专家

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月11日 - 中国银行业协会首席经济学家巴曙松周五撰文表示，鉴于地方政府稳增长等因素，未来将继续加大地方政府债务的新增额度；此外，今后几年地方政府置换债券发行规模或为四至五万亿元人民币。
巴曙松在金融时报撰文称，明年在去产能、去杠杆加速趋势下，债券违约将回归正常化，且违约债券覆盖面有所扩大，从公募产品到私募产品，从国有企业到民营企业，从利息违约到本金违约等，均有可能出现。
对于债市供给，他在文章中认为，考虑到当前中国宏观经济下行压力依然存在，地方政府稳增长需要大量的资金等因素，后续年份预计可能会继续加大地方政府债务的新增额度。
存量置换方面，他表示，截至2014年底，地方政府债务余额为15.4万亿元，需要置换的政府债务为14.2万亿元。出于对减少市场冲击的角度考虑，有可能会设置一定期限的过渡期来完成置换工作；如果考虑三年的过渡期，则每年置换债券发行规模约为四万亿至五万亿元。
文章指出，今年9月到11月之间，企业债、中票和公司债均出现了不同评级债券的信用利差收窄的情况，主要源于在流动性过于宽松的背景下信用债券稀缺所致；但观察最近的信用利差，市场已经考虑到信用风险溢价，信用利差的风险定价功能逐步显现。
对于债券市场开放，巴曙松指出，目前已经有多家境外机构正在申请在交易所债券市场私募发行熊猫债；随着人民币加入SDR货币篮子，这种对人民币债券的配置需求有望继续上升。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。