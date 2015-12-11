中国地方债新增额将续升 未来每年置换债或四至五万亿--专家

路透北京12月11日 - 中国银行业协会首席经济学家巴曙松周五撰文表示，鉴于地方政府稳增长等因素，未来将继续加大地方政府债务的新增额度；此外，今后几年地方政府置换债券发行规模或为四至五万亿元人民币。

巴曙松在金融时报撰文称，明年在去产能、去杠杆加速趋势下，债券违约将回归正常化，且违约债券覆盖面有所扩大，从公募产品到私募产品，从国有企业到民营企业，从利息违约到本金违约等，均有可能出现。

对于债市供给，他在文章中认为，考虑到当前中国宏观经济下行压力依然存在，地方政府稳增长需要大量的资金等因素，后续年份预计可能会继续加大地方政府债务的新增额度。

存量置换方面，他表示，截至2014年底，地方政府债务余额为15.4万亿元，需要置换的政府债务为14.2万亿元。出于对减少市场冲击的角度考虑，有可能会设置一定期限的过渡期来完成置换工作；如果考虑三年的过渡期，则每年置换债券发行规模约为四万亿至五万亿元。

文章指出，今年9月到11月之间，企业债、中票和公司债均出现了不同评级债券的信用利差收窄的情况，主要源于在流动性过于宽松的背景下信用债券稀缺所致；但观察最近的信用利差，市场已经考虑到信用风险溢价，信用利差的风险定价功能逐步显现。

对于债券市场开放，巴曙松指出，目前已经有多家境外机构正在申请在交易所债券市场私募发行熊猫债；随着人民币加入SDR货币篮子，这种对人民币债券的配置需求有望继续上升。（完）