全球都不太平 债券是避风港--国泰君安

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月24日 - 中国国泰君安证券研究所最新债市策略周报认为，全球都不太平，债券是避风港；上周全球市场动荡不安，风险资产的调整幅度都比较大；但债券市场的逆汇率波动上涨也说明在风险上升的时候，债市成为了机构投资者的避风港。
报告指出，未来人民币汇率的波动和美元加息仍然存在一定的变数，但汇率对债券市场的短期负面影响看起来已经褪去。考虑到央行货币政策仍大概率放松，依旧对债市未来上涨趋势保持乐观，中长债安全价值凸显。
经济下行风险加剧，中国因素传染全球市场。8月财新PMI创下6年新低，CPI拿掉猪价后都是通缩，汇率贬值开启更加剧海外投资者对经济前景和系统风险的担忧，债券作为安全资产价值凸显，在资产重配置需求带动下，收益率仍有进一步下行空间，投资者可保持积极操作，精彩还在后面，耐心等待收获季节。
**信用策略**
仍以需求趋动为主，信用分化仍不明显。信用债收益率和信用利差整体走势平稳，需求旺盛仍然是当前市场的主导因素。
信用资质分化仍不明显，反映为评级利差并未拉大甚至有所收窄，低评级期限利差也并未走扩。信用基本面仍主要是关注尾部风险，银行不良率的上升、个券信用事件频发（但共性特征尚不强），都意味着防踩雷的压力有所加大。
操作策略上仍然是选取相对安全（规避实际资质最弱）的品种获取票息和杠杆收益。
**转债策略**
向下调整时，转债安全边际增加。在市场大幅调整期间，“稀缺性”逻辑导致转股溢价率维持高位，且债性凸显将使得转债股性估值进一步放大。
此外，对于投资者来说，目前的市场下转债只是一种筹码，绝对价格相比股性估值更有参考意义。
建议投资者短期对转债继续保持谨慎，不过考虑到转债安全边际相对正股越来越高，追求相对收益的投资者可以开始逐步建仓转债。 (完)
(发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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