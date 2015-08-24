全球都不太平 债券是避风港--国泰君安

路透上海8月24日 - 中国国泰君安证券研究所最新债市策略周报认为，全球都不太平，债券是避风港；上周全球市场动荡不安，风险资产的调整幅度都比较大；但债券市场的逆汇率波动上涨也说明在风险上升的时候，债市成为了机构投资者的避风港。

报告指出，未来人民币汇率的波动和美元加息仍然存在一定的变数，但汇率对债券市场的短期负面影响看起来已经褪去。考虑到央行货币政策仍大概率放松，依旧对债市未来上涨趋势保持乐观，中长债安全价值凸显。

经济下行风险加剧，中国因素传染全球市场。8月财新PMI创下6年新低，CPI拿掉猪价后都是通缩，汇率贬值开启更加剧海外投资者对经济前景和系统风险的担忧，债券作为安全资产价值凸显，在资产重配置需求带动下，收益率仍有进一步下行空间，投资者可保持积极操作，精彩还在后面，耐心等待收获季节。

**信用策略**

仍以需求趋动为主，信用分化仍不明显。信用债收益率和信用利差整体走势平稳，需求旺盛仍然是当前市场的主导因素。

信用资质分化仍不明显，反映为评级利差并未拉大甚至有所收窄，低评级期限利差也并未走扩。信用基本面仍主要是关注尾部风险，银行不良率的上升、个券信用事件频发（但共性特征尚不强），都意味着防踩雷的压力有所加大。

操作策略上仍然是选取相对安全（规避实际资质最弱）的品种获取票息和杠杆收益。

**转债策略**

向下调整时，转债安全边际增加。在市场大幅调整期间，“稀缺性”逻辑导致转股溢价率维持高位，且债性凸显将使得转债股性估值进一步放大。

此外，对于投资者来说，目前的市场下转债只是一种筹码，绝对价格相比股性估值更有参考意义。

建议投资者短期对转债继续保持谨慎，不过考虑到转债安全边际相对正股越来越高，追求相对收益的投资者可以开始逐步建仓转债。 (完)

(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。