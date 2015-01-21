大公国际发布中国网贷黑名单 不意味行业监管思路生变（更新版）

中国应关注非银机构对金融体系的影响 提升监管有效性--央行工作论文
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。
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路透北京1月21日 - 继中国监管层明确将网贷纳入监管框架后，中国信用评级机构--大公国际周三发布互联网金融网贷平台黑名单和预警名单，国内942家P2P（点对点）平台上榜，中国平安(601318.SS)旗下陆金所亦在预警名单之列。
包括陆金所在内的中国很多网贷平台不只具有信息中介功能，外界一直担心监管机构出台规则，限制网贷平台进一步衍生业务模式。不过，业内人士指出，监管层鼓励行业创新思路没有变化，大公国际的报告没有官方导向。
“今年上半年监管层可能会发布行业规则，应该不会很严，主要还是要促进行业创新发展；而且之前监管层已经形成了一个思路，不会有太新鲜的东西出来。”一位国内知名网贷企业高管称。
一位P2P行业第三方研究机构人士表示，现在监管的态度不会趋紧，从业者门槛还是会有，但会按照以前的路线推进；之前监管部门还召集P2P平台和银行集体开会讨论资金托管问题。
中国银监会周二表示，将对自身监管框架进行调整，新设立银行业普惠金融工作部，并明确将网贷纳入监管框架。业内人士称，主管机构确立后，具体监管规则也会很快落地。
对于平安旗下陆金所“入围”该份名单中的预警部分，大公信用数据有限公司总裁王再祥表示，陆金所在实力、背景方面很优秀，但这个平台也存在严重导向性问题，信用平台能否在互联网金融中长期存在，是要考量的问题。
“大不代表好，不代表安全，不能说明所有问题。事实和市场会对此做出响应。”他称。
陆金所全称为陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司，于2011年9月在上海注册成立，注册资金8.37亿元人民币。
**七成跟踪平台有问题**
此次大公国际的报告公布了266个互联网金融网贷平台黑名单和676个预警名单，占其覆盖的1,300家P2P平台70%以上。
“黑名单反映市场形成的事实风险，预警名单是从善意的角度做预警的发布，希望这些平台有改进完善的空间。”王再祥称。
他并表示，此次名单制定的过程中，大公国际争取了地方政府和国家有关机构的理解和支持，并向相关机构多次汇报。
对于此次制定名单的标准，大公国际介绍，黑名单中的P2P企业具有严重违反国家有关法律法规、严重损害投资者和债权人利益等行为；而预警名单中的P2P企业则存在信息披露不真实、不全面，债务偿还能力存在比较严重问题，经营管理存在重大风险严重影响存续能力等问题。
此前，中国在线金融搜索平台--融360发布报告称，国内P2P行业正处于一个优胜劣汰、竞争激烈的快速发展期，未来两三年，国内P2P行业经历大洗牌后，将成长起来一批行业龙头，垄断八成以上的网贷市场。
中国央行行长周小川曾表示，互联网金融有一些地方有风险，有些东西和现行的法律法规不符，但最主要的是保持正常的心态和支持创新的理念。（完）
(发稿 李贺；审校 张喜良)
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