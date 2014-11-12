中国债务率水平较低 可适时启动正常的货币放松--交银国际

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月12日 - 交银国际(香港)周三发布报告指出，中国债务率水平处于国际较低位置，关键矛盾在于融资结构问题，应加大结构性改革，并适时启动正常的货币放松。
报告指出，中国内地总体债务水平，国际比较处于较低位置(债务率为债务余额/GDP)。即使考虑中国的影子银行，总债务比率仍为低水平；而即使债务率相对较高的非金融企业，近年指标也在主要国家之后。
“中国内地的融资及债务主要是结构问题，债务总量并不是最突出的矛盾，关键是失败的债务人能否市场化退出。”交银国际认为。
报告表示，要珍惜中国当前低债务水平的可贵，着力加大结构性改革以及市场化改革步伐；同时，无须讳言正常的货币放松，特别是应对经济低迷所要求的资金成本下降而采取的基准利率和存款准备金率的下调。
对于利率市场化改革，报告指出，中国应该加大企业债券及股权的筹资力度，通过对利率敏感的上市交易的企业债券价格，来倒逼非市场定价的贷款利率的下降；各类理财类影子银行应转向标准化债券融资的市场化方式解决；同时，启动失败企业淘汰机制。
报告介绍，中国金融债规模需要进一步提高，同时，非金融企业债更需要加大发行量。目前，非金融企业债占比很低，只占总债券22%，占总贷款的8%，对贷款定价影响有限。（完）
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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