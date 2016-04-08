中国债转股料缓企业债务压力 关注一年内信用债--兴业证券

路透上海4月8日 - 中国兴业证券(601377.SS)最新固定收益研究报告称，由于债转股的具体实施方案可能在4月即将出台，短期这可能较好地缓解企业债务压力，作为实施债转股的元年，剩余期限较长的信用债的不确定性相对较高，投资者可以对可能具备债转股潜质的企业及其存续期小于1年的信用债保持关注。

自熔盛重工银行债权被转成中行股权后，关于企业债转股的讨论越来越热烈。近期国开行高管透露，首批债转股规模为1万亿元，预计在三年甚至更短时间内，化解1万亿元左右规模的银行潜在不良资产。

债转股在短期内或可以较好地缓解企业的债务压力，有利于企业形式上去杠杆，而且被银行纳为子公司后，银行与这些企业也许还可以更好地实行投贷联动，企业的偿债压力短期内也可能会因此而下降。

**短期信用债或受益跟多**

市场普遍看法是，并非所有企业都适合债转股，僵尸企业理应直接退出市场，而非通过债转股成为银行的拖累。当前， 僵尸企业还没有明确的定义，因此我们选择非连续三年亏损，近1年盈利或亏损较少的企业作为研究样本。

债台高筑是企业需要债转股的重要前提，因此我们筛选的第二步是从具有一定盈利能力的企业中遴选出资产负债率较高，尤其是长短期借款占总负债比例较高的企业作为研究样本，这些企业的长短期借款占总负债比例均位于同行业的前1/3分位。

从国有资产流失的角度讲，债转股以国企为主体具有一定的现实基础。从吸纳就业和贡献税收角度讲，地方重要国企和支柱民企具备基本相似的功能。

从1998-2002年的改革实践看，债转股缺乏显着有效的退出机制。在注册制实施时间尚不确定的情况下，银行可能会对已上市公司有所偏重。同时，上市公司相对比较优质，而且A股上市公司还具有一定的壳价值。

我们把满足上述条件的企业的存量信用债进行归总分析，统计结果显示，1年内到期的信用债金额显着大于1-3年或3年以上到期金额。

由于债转股的具体实施方案可能在4月即将出台，作为实施债转股的元年，剩余期限较长的信用债的不确定性相对较高，投资者可以对可能具备债转股潜质的企业及其存续期小于1年的信用债保持关注。(完)