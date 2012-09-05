未来银行家薪酬必须向实体经济看齐--德国商业银行CEO

路透法兰克福9月5日电---德国第二大银行--德国商业银行(CBKG.DE)执行长Martin Blessing周三称,未来银行家薪酬必须更加向实体经济看齐.

Blessing在由Handelsblatt报组织的金融会议上表示,金融危机之後,银行经受了文化和监管方面的巨变,薪酬过高也成了银行在解决的问题之一.他还补充到,改变至少还将需要数年才能完成.

Blessing称,"如果(银行业)过高的薪酬再度向工业薪酬靠拢,将是恰当的."然而,他还补充到,率先祭出限薪举措的银行会面临人才流失的风险.

自德国商业银行被迫接受国家援助以来,Blessing自身年薪一直被限制在50万欧元(62.81万美元).(完)

--编译 兰秀娟;审校 石冠兰

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