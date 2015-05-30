中德合资交易平台初期交易境外发行的债券股票及ETF等

路透上海5月29日 - 中国上海证交所官方微博周五稍晚称，上证所、中国金融期货交易所与德意志交易所共同建设的离岸人民币金融工具交易平台，初期将主要交易境外发行的人民币债券、股票、交易所上市基金（ETF）及资产证券化产品。条件成熟后，将会推出证券及其他种类的衍生品。

微博指出，上述现货产品包括境外企业发行的人民币债券、股票和境内企业在境外发行的人民币债券、股票；以A股指数为基础的ETF产品；以人民币计价的资产证券化产品。

上证所还指出，欢迎国内企业赴合资交易平台上市融资。对国内企业而言，特别是涉及国际业务的企业，将增加一个可供选择的上市地点。

微博称，设立该合资交易平台的初衷是向欧洲及全球投资者提供以人民币资产为标的的产品，致力在欧洲打造离岸人民币资产的交易和定价中心。平台未来的交易规模取决于上市产品种类和数量、国际投资者的投资需求和偏好、市场推介情况等多种因素。

不过，合资平台亦面临一些挑战，例如目前欧洲存量的离岸人民币规模有待提高，尚需一定时间才能达到一定水平，而且虽然国际市场对人民币有一定需求，但对具体产品仍缺乏足够的了解。

对于是否会与其他国家的交易所开展类似合作的提问，上证所回应称，“中国资本市场的国际化有多种途径，我们也在积极研究其他的国际合作模式。”

中德合资的交易平台在法兰克福设立，将遵循德国当地交易时间，主要覆盖亚洲晚间、欧洲白天，以及美洲早间的交易时段。

据此前上证所与中金所发布的新闻稿，合资公司定名为“中欧国际交易所股份有限公司”，上证所、中金所和德意志交易所集团将按40%、20%和40%的比例分别持有新公司股权。合资公司计划于第四季正式投入运作。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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