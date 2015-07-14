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中国财经 | 2015年 7月 14日 星期二 18:40 BJT

中国政府成功限制股市大跌的影响--德国经济部长

路透北京7月14日 - 德国经济部长Sigmar Gabriel访问北京期间表示，中国政府成功阻止近期的股市大跌产生更大的影响。

“我们看到中国政府努力尝试防止股市大跌产生更大的影响，”Gabriel与中国政府高级官员会面后说道。“似乎正在获得成功。”

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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