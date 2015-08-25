中国将是影响德国企业的更重要因素--Ifo经济学家

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透慕尼黑8月25日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周二表示，将来中国将是影响德国企业的更重要因素，并补充道本月的企业信心调查并没有反映出最近中国金融市场的动荡。
沃拉博在接受路透专访中称，最重要的问题是迄今金融动荡将会给实体经济造成多大程度影响。
“中国和新兴市场因素将对(我们)有更高的重要性。”沃拉博说道。
他亦表示，虽未看到德国出口进一步明显增长，但他仍维持第三季德国经济将增长0.4%的预估，以及全年增长率将在1.7%。
稍早，Ifo调查显示德国8月企业信心略有改善。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。