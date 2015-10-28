默克尔借访华寻求加强中德商业关系

路透柏林10月27日 （记者 Paul Carrel） - 德国总理默克尔周三前往中国进行访问，为德国的商业利益寻求支持。大众汽车陷入“排放门”丑闻，中国国家主席习近平访英期间两国签署的一系列协议，都让德国的商业利益面临挑战。

德国是欧盟28个成员国中对华贸易规模最大的国家，主要得益于中国市场对德系车的需求以及德国工程行业的实力。但中国经济放缓令德国出口商受到冲击，导致这些企业的前景蒙尘。

默克尔必须利用这次两天的访问行程，让中德商业关系恢复活力，同时应对来自中国当局的压力。

近20名来自机械、汽车、电气及电信行业的商界高管组成的代表团将随同默克尔访华。默克尔和中国国务院总理李克强周五将共同出席中德工商界午宴。

大众汽车的“排放门”丑闻凸显德国经济对汽车行业的依赖，而德国汽车行业又十分依赖中国市场。

一位消息人士对路透称，大众新任执行长穆勒（Matthias Mueller）将随同默克尔来华，以向默克尔报告“排放门”丑闻内部调查的进展。

面对中国经济放缓，默克尔将寻求与中国发展更深入和更成熟的关系。

在习近平对英国进行为期四天的访问后，有说法称德国作为中国在欧洲的主要贸易伙伴国的地位面临威胁。德国方面对此予以否认。

“到目前为止，德国将仍是中国在欧洲最强大的合作伙伴，”默克尔的一位助手称。（完）