巴菲特相中德国优良企业 手捧现金积极并购

路透柏林2月25日 - 美国投资大亨巴菲特(Warren Buffett)准备在德国积极并购，他麾下的控股公司伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)(BRKb.N)上周收购了一家利基型德国零售商，为此计划拉开序幕。

巴菲特周三接受德国商报(Handelsblatt)访问时表示，由于监管及法律规定对投资者的保护，因此他颇喜欢德国企业；此外，也因为在德国即使是较小企业也有全球布局，比如他上周刚收购的摩托车用品配件零售商Detlev Louis Motorrad-Vertriebs。伯克希尔哈撒韦以略多于4亿欧元的价格收购Detlev Louis。

“我们肯定有兴趣收购更多德国企业，”他说。“德国是个大市场：人口众多、购买力强大，而且德国人很有生产效率，我们也喜欢德国的监管规定和法律架构。

巴菲特说，他准备以现金收购德国优良企业。他表示，欧元贬值仅是他决定加码投资德国的因素之一。

“基本上弱势欧元对并购而言自然是好事，”他说。“但欧元汇率不是我们最初的动机，我们只是想拥有更多优质德国公司--这是我们的目标。”

当他被问及有关伯克希尔哈撒韦有意收购德国糖果商哈瑞宝(Haribo)和印刷机械商Heidelberger Druckmaschinen (HDDG.DE)的传闻时，巴菲特说：“有时候，我们对即使是不实的报导也会感到兴趣。但如果你能安排一项交易，我愿意付钱给你。”(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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