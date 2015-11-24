今年前三季度美国取代中国 成为德国最大的机械出口市场

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透法兰克福11月23日 - 德国机械设备制造业联合会(VDMA)周一表示，在今年前九个月，美国取代中国成为德国最大的机械出口市场。
今年1-9月德国向美国出口了价值125亿欧元(133亿美元)的工程产品，同期对中国的出口额为120亿欧元。在过去六年中，中国一直是德国最大的机械设备出口市场。
由于欧元疲弱，德国今年前三季度对美国和英国的整体出口大增，从而帮助该国企业摆脱了中国与俄罗斯需求低迷的影响。
美国今年可望超越法国，成为德国最大的出口市场，为50多年来首次。
就工程产品而言，今年前三季度波兰取代俄罗斯成为德国在东欧的最大出口市场。
德国今年前九个月的工程产品出口总额增长2.6%至1,160亿欧元。(完)
(编译 徐文焰；审校 王兴亚)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。