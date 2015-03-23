同方股份旗下同方泰德出售资产获利逾1亿加元

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透上海3月23日 - 中国投资控股型科技企业--同方股份有限公司(600100.SS)周一公告称，控股子公司同方泰德(1206.HK)将持有的Distech controls公司股权出售给Acuity Brands, Inc.(AYI.N)，预计获利逾1亿加元。
根据协议，Acuity Brands将全购Distech公司，交易基价为3.18亿加元。同方泰德将所持Distech公司股权出售，交易基价约1.4亿加元，并由此获得1.22亿加元（约合5.92亿元人民币）股权处置收益，若Distech公司在外的购股权被全部行使，同方泰德股权处置收益将下降为约1.18亿加元。
公告显示，Distech controls公司主要从事设计、制造、销售及营销能源管理系统及综合建筑自动化系统业务。截至目前，同方泰德持有Distech已发行的1,812.21万股A类普通股,掌握其控制性权益。
随着同方泰德的快速发展，Distech 所贡献利润占同方泰德总利润的比重呈下降趋势，而同方泰德在国内市场的能源管理与节能EMC（合同能源管理）投资等业务又呈快速增长势态，为此，同方泰德董事会拟适时出售Distech股权。
同方股份持有同方泰德41.62%股权，同方股份周一收报16.47元，涨0.74元或4.7%。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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