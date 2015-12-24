焦点：中国信用债违约地雷频爆 来年投资更需炼就火眼金睛

作者 李宏薇

路透上海12月24日 - 对包括持有天威PPN等高风险债的投资者来说，中国债市年底前火热行情，只是更加衬托出他们的无奈与悲伤。频繁的信用债违约，短期内虽不致引发系统性风险，但对煤炭、钢铁等行业债券相关者来说，在即将到来的“猴年”里恐也难现欢颜。

不论是与国债还是与高评级债，上述高危发行主体所发债券的信用或评级利差不断走阔。在经济没有明显回暖前，这种势头将有增无减。

中国将进入阶段性低利率环境已无庸置疑，如果解决配置需求，机构只能根据对风险容忍度自行站队。或者追求高评级同时加杠杆，或者富贵险中求，寄望火眼金睛在高收益债中甄选。

近两个月来，信用债违约频率较此前明显增加，此前被认为有靠山、几无风险的中钢股份、天威等国企和央企，也被拖入泥淖。

“违约会越来越多，这是肯定的。评级不太好的券已经开始调整了。这些债信用利差目前在历史均值或以上，但AAA的(利差)属于历史低点。”上海一基金公司交易员称。

他并表示，除了关注发行是否处于煤炭、钢铁等产能过剩行业，目前关注点已经扩大到区域，比如说内蒙、新疆、东北等资源依赖型或经济发展不好地区发行人，也被慎重对待。

以三年期品种为例，银行间债市AA-评级的企业债AA-IFR3YY=CDC，与同期限国债利差最新在340个基点(bp)左右，为近四年以来的中间水平；同期限AAA级企业债AAAIFR3YY=CDC与国债最新利差约62bp，为四年以来低点。

当然，在行业不景气大背景下，也不排除因发行人个体性操作因素。本周稍早，有天威债券投资者投稿业内知名微信平台--人民币交易与研究，直呼“你可以破产，但不要把我们当白痴！”

文章称，虽然经济放缓和产能过剩等对企业造成负面影响，但更为关键的是，两年前由兵装集团主导的天威集团和保变电气(600550.SS)资产置换，令天威集团盈利资产被掏空，最终走向破产重整。

今年4月，天威集团中期票据11天威MTN2CN1182127=CFXS未能按期付息，开国企债券违约先河。本周一上海清算所通知称，当日为12天威PPN01的付息兑付日，但未收到兑付资金。这意味着这笔发行总额10亿元的非公开定向债务融资工具(PPN)也步入违约后尘。

**暂难有系统性风险，但投资要擦亮眼**

在2015债券大牛市的呼声中，此前仅是喊着“狼来了”的打破刚兑即使成为现实，也未能改变现券向好大势。目前几乎没有什么机构认为这会导致系统性风险，但具体到个券投资上，则必须要擦亮眼睛防止踩雷。

业内人士并指出，在个券甄别上，除以往对行业，以及是否有政府背景等考察外，包括所处地域等其他指标也成为关注点。

上海一负责理财产品投资的银行交易员认为，监管层对违约风险释放的容忍度在提升，但出于稳定金融市场和经济角度，预计是缓慢、可控的过程。包括国企违约在内的信用事件连续出现，暂时也不致引发系统性风险。

中国工业和信息化部周四称，2016年将引导“僵尸企业”平稳退出，并开展钢铁、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能试点。

但她强调，目前债市的火热，在一定程度上掩盖或抵消了违约事件的负面影响。若市场走弱，违约事件冲击可能会超预期。

元旦渐近，2015年银行间市场债券牛市也即将收官。交投最活跃的10年国开债为例，最新中债收益率报价IFS10YY=CDC已至3.2%，较年初高点跌逾100个bp；今年以来10年国债IFT10YY=CDC收益率跌幅也将近90bp。

当然，此前一度违约，最后皆大欢喜兑付的珠海中富、超日公司债示范在前，也吸引了一些“火中取栗”者。比如复星系债券在因董事长失联报导而大挫后，仍有投资者以高收益报价求购，以博超额盈利。

在央行主导下的交易商协会大力发展短融、中票等非金融企业债务融资工具之后，证监会、发改委今年以来均增大对债券发行力度。截至11月末，在中国债券市场46.4万亿元的总量中，公司信用类已占到三成江山，托管余额为13.9万亿元。

与上年末相比，11月末银行间市场信用类债券持有者中，商业银行持有占比为36.4%，下降8个百分点；非银行金融机构占比12.5%，下降0.9个百分点；非法人机构投资者等占共51.1%，上升8.9个百分点。(完)