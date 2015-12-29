山东山水水泥续拉警报 称下月到期的18亿元中票基本无法兑付

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透上海12月29日 - 继此前一期超短融违约之后，中国山东山水水泥集团有限公司另一只中期票据亦拉响违约警报。山东山水水泥周二公告，由于公司资金链紧张，其发行的中期票据13山水MTN1基本无法于2016年1月21日到期日兑付。
该公司并称，目前正面临多起债务诉讼，部分银行账户及资产已被查封或保全。
13山水MTN1发行总额18亿元人民币，期限三年，票面利率5.44%；主体与债项最新评级均为CC，主承销商为兴业银行。
山东山水水泥发行的20亿元超短融15山水SCP001于今年11月已经发生违约，目前尚未兑付。该期超短融期限七个月，票面利率5.30%，兑付日为11月12日，应付本息金额20.6082亿元，最新主体评级为CC，主承销商为招商银行(600036.SS)(3968.HK)。
除上述两起债券之外，山东山水水泥还有两期中期票据--14山水MTN001和14山水MTN002处于存续状态，期限均为三年，均将于2017年到期，发行量各为10亿元和12亿元。
受股东股权争执等因素影响，山东山水水泥债务连连涉险。其控股股东中国山水水泥集团(0691.HK)曾提交清盘呈请，但被开曼法院裁定否决。此后，山东山水水泥已在山东济南市对山水水泥集团的主要股东天瑞集团提起诉讼。
山东山水水泥集团是山东省及辽宁省最大的水泥生产企业。截至今年9月末，公司总资产335.09亿元，前九个月实现营业总收入85.61亿元，当期亏损4.91亿元。(完)
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(发稿 吕雯瑾；审校 毕晓雯)
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