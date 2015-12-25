三季度末中央政府债务余额10.3万亿元 同比增11.5%--中国财政部

路透上海12月25日 - 中国财政部周五公布数据显示，今年三季度末中央政府债务余额10.3万亿元人民币，较去年三季度末同比增加11.5%；同时还公布11月中央政府融资1,686亿元，11月中央政府收入6,246亿元，支出6,146亿元。

今年8月份财政部曾公布今年一季度末中央政府债务余额为95,523亿元人民币，为中国首次按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）要求发布的月度中央政府收支及融资数据和季度中央政府债务余额数据。

此前中国央行和外管局均已按SDDS标准公布了金融数据和外汇储备数据，宏观数据标准也将按SDDS调整。去年11月，中国宣布将采纳国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）。

国际货币基金组织制定了数据公布通用系统（GDDS）和数据公布特殊标准（SDDS）两套数据公布标准。二者总体框架基本一致，但在具体操作上，SDDS对数据覆盖范围、公布频率、公布时效、数据质量、公众可得性等方面要求更高。

采纳SDDS的国家需遵照标准的要求，公布实体经济、财政、金融、对外和社会人口等五个部门的数据。目前，已有73个经济体采纳SDDS。中国此前一直按GDDS对外公布宏观经济数据。

相较比较规范的中央政府债务余额，中国庞大的地方政府债务余额更受关注。

以下为根据财政部公布的中央政府债务余额季度数（十亿元）

债务余额

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2015年三季度 10,296.6

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二季度 9,907.2

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一季度 9,552.3

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2014年四季度 9,565.5

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三季度 9,237.2

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二季度 8,902.9

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一季度 8,635.4

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