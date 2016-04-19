3月底境外机构持有中国债券5,707亿元 汇率稳令吸引力增加--中金

路透香港4月19日 - 中国投行中金公司最新报告显示，截止3月底，境外机构持有中国债券总计5,707亿元，而当月的国债增持幅度创出历史纪录。中金认为，若人民币汇率继续持稳，将增加中国债券的投资吸引力。

以下是报告内容：

4月14日，人民银行发布境外央行类机构（即央行、国际金融机构[如国际金融公司]、以及主权财富基金）进入中国银行间债券和外汇市场业务流程及常见问题解答。

公布细则便于银行间债券和外汇市场开放政策落实，是金融开放的一大实质性进展。去年下半年，作为推动人民币加入特别提款权货币篮子的努力，中国先后宣布向境外央行类机构开放银行间债券和外汇市场。今年2月，中国进一步放开境外机构投资者进入银行间债券市场，涵盖境外商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、其他资产管理机构等。

此次，央行明确了境外央行类机构进入的业务流程和监管细则，重申：1）境外央行类机构投资银行间债券和外汇市场不受额度限制；2）对境外央行类机构投资实行备案制管理，无需事前审批；3）境外央行类机构可将其与债券和外汇投资相关的资金自由汇出；4）境外央行类机构进入银行间市场有多种模式可以选择。细则落地增加了市场开放政策的可操作性，有助于减少潜在投资者对于流程的不确定性（目前，并非所有规则都适用于非官方的境外机构投资者）。

境外投资者已在增持中国债券，我们预计该趋势还将持续。截至3月底，境外机构持有中国债券总计5,707亿元，其中国债、政策性银行债、中期票据、企业债的占比分别为49%、34%、5%和3%。由此可见，境外投资者似乎比较青睐信用等级高的国债和政策性银行债。尽管经历了人民币汇率风波，境外机构持有国债由去年6月（备案制开放政策出台前）的2,349亿元增加至今年3月的2,805亿元，占国债托管量的比例由原来的2.7%提升至3.0%。其中，3月增长279亿元，为有记录以来单月最大增幅，

可能的原因包括人民币贬值压力减轻及2月份市场对非官方境外机构投资者开放。如果人民币汇率在趋势上逐步企稳，在全球低利率的环境下，中国债券将是有吸引力的投资标的。

市场参与者进一步丰富，有望提升债券和外汇市场的价格发现机制，这对于中国构建市场化的利率和汇率体系至关重要。在今年中国担任轮值主席召开的第二次G20财长和央行行长会议前发布政策执行细则，正如2月于第一次会议前推出对非官方境外机构的开放政策，表明中国在加入特别提款权篮子后致力于提升人民币的自由可使用性和扩大金融开放的努力未变。尽管中国可能会推出审慎措施防范短期资本流动可能带来的金融稳定风险，此举表明中国资本账户开放仍在进行中。（完）