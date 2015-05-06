ST湘鄂债日前支付今年利息及违约金 并按35%比例偿还本金

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海5月6日 - 4月首破中国公募债券市场本金刚性兑付纪录的“ST湘鄂债”事宜出现进展。*ST云网(002306.SZ)日前向该期债投资者全额支付今年应付利息及违约金，同时向登记回售部分债券持有人，按35%的比例部分偿付本金及违约金。
不过*ST云网今日继续发布风险提示，称鉴于目前债务较多，受债券违约事件影响，可能导致持续扩大引起连锁反应，公司及下属企业其他银行账户可能存在进一步被冻结的风险。
ST湘鄂债现存债券规模为4.224亿元人民币，是次付息及部分本金兑付登记日为4月30日，支付日为5月4日。
ST湘鄂债4月初出现违约。公司当时称，通过大股东财务资助、处置资产、回收应收账款等方式收到偿债资金1.61亿元，但尚存2.41亿元资金缺口，因此无法按时、足额筹集资金用于偿付本期债券应付利息及回售款项。
ST湘鄂债全称为北京湘鄂情股份有限公司2012年公司债券，于2012年5月15日起在深交所挂牌交易，发行规模4.8亿元，存续期限为五年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。2015年2月10日，发行人以12%的回购比例提前回购部分债券。
中科云网原名湘鄂情，主营业务为餐饮，后因计划转型新媒体、大数据等新业务而更名。由于其经审计净利润连续两年亏损，且净资产为负值，中科云网股票自4月30日起被实施退市风险警示。
*ST云网A股周三早盘报7.30元，跌0.37元或4.82%。最近一个月微涨0.39%。(完)
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(发稿 吕雯瑾; 审校 李宏薇/曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。